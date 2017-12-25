TFF - Terim davası başlıyor! Gözler mahkemede

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun Temmuz ayında görevine son verdiği teknik direktör Fatih Terim ile ilgili o günden bu yana tartışması bir türlü bitmek bilmeyen tazminat krizi konusunda kritik güne gelindi.Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile anlaşan eski Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in 3.5 milyon euroluk (12 milyon 950 bin TL) tazminatını tahsil etmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na açtığı davanın ilk duruşması yarın Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi İş Mahkemesi'nde görülecek.15 Kasım 2013'de TFF ile 5 yıllık sözleşme imzalayan ancak 26 Temmuz 2017'de TFF yönetim kurulu tarafından görevine son verilen Fatih Terim'in Beykoz icra müdürlüğü üzerinden yaptığı taleple başlayan yasal sürecin ilk raundu yarın İş mahkemesinde gerçekleşecek. Terim'in iki kez ihtarname çekerek yaptığı talebe itiraz eden futbol federasyonu, tecrübeli teknik adamın federasyonu mahkemeye vermesinin ardından İstanbul'un önemli hukuk bürolarından Karaahmetoğlu Hukuk Bürosu ile anlaştığı öğrenildi.2013 yılının kasım ayında TFF ile yıllık 3.5 milyon euro sözleşme imzalayan Fatih Terim, milli takımda toplam 43 karşılaşmaya çıkarken bu dönem içinde futbol federasyonunun tecrübeli teknik adama sadece maaş olarak 46 milyon TL ödediği belirlendi. 2017'nin ocak ayına kadar maaşını merkez bankası euro kuru üzerinden alan Terim ile TFF'nin ocak ayında bu kuru 3.70 TL olarak sabitleyen ek bir sözleşme imzaladığı öğrenildi. Federasyonun davayı kaybetmesi halinde 44 aylık bir dönem için Terim'e ödediği toplam para yaklaşık 59 milyon TL'yi bulmuş olacak.Bu arada milli takım eski teknik patronu Fatih Terim'in sözleşme fesih tazminatı talebi için mahkemeye gitmesi hukukçuları da böldü. Geçmişte benzer bir olay Şenol Güneş ile dönemin futbol federasyonu arasında yaşanmış ve yargı davanın görüleceği yer olarak Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nu işaret etmiş ve dava burada görülmüştü. Bir takım hukukçu bu davanın iş mahkemesinde görülebileceğini savunurken bir bölümü de futbol ailesi arasındaki uyuşmazlıkların çözüm yerinin UÇK olduğuna işaret ettiler.