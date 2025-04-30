TFF'den Fomget'e soruşturma!

TFF, Fenerbahçe'nin talebi üzerine zirvedeki rakibi FOMGET'in 2 maçını araştıracak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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TFF'den Fomget'e soruşturma!
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30 Nisan 2025 08:23
Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde bitime 1 hafta kala Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in Bornova Hitab'ı deplasmanda 12-1 yenerek, haftayı 1-0'lık Beylerbeyi galibiyetiyle geçen aynı puanlı Fenerbahçe'ye genel averajda +5 fark atması Sarı-Lacivertliler'in tepkisini çekti.

FOMGET'in Çekmeköy (19-0) ve Bornova (12-1) maçlarında elde ettiği farklı galibiyetlerinin hayatın olağan akışına ters olduğunu düşünen Fenerbahçe, ilgili müsabakalar hakkında Etik Kurulu'na sevk işlemi yapılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TFF kurulları hızlı bir şekilde karşılaşmalar hakkında bir soruşturma başlattı. Kısa süre içinde soruşturmanın tamamlanıp bir açıklama yapılması bekleniyor.

SON MAÇLAR 4 MAYIS

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin son haftası ilginç karşılaşmalara sahne olacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Gaziantep temsilcisi ALG'ye konuk olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. 4 Mayıs Pazar günü oynanacak tüm karşılaşmaların başlama saatti 14.00 olarak belirlendi.

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