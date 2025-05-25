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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: "Kupayı Galatasaray'a ben vereceğim"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, şampiyonluk kupasını Galatasaray'a kendisinin vereceğini söyledi. Hacıosmanoğlu, hakemler ve seçim iddialarıyla ilgili de konuştu.

calendar 25 Mayıs 2025 01:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: DHA
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Kupayı Galatasaray'a ben vereceğim'
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TV 100'den Ersin Düzen'e açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a şampiyonluk kupasını kendisinin verip vermeyeceği yönünde tartışmalar olan Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamayla bu tartışmalara son noktayı koydu.

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Pazar günü cenazemiz var ama inşallah bir aksilik olmazsa kupa törenine yetişeceğim. Kupayı Galatasaray'a vereceğim. Gitmemem için herhangi bir durum söz konusu değil." dedi.

"TERTEMİZ BİR SEZON OLDU!"

Hakem kararlarıyla ilgili açıklama yapan İbrahim Hacıosmanoğlu "Hakem kararları açısından ligin ikinci yarısından itibaren şaibesiz, tertemiz bir sezon oldu." dedi.

"SEÇİM YOK, GÖREVE DEVAM!"

Seçim iddiaları üzerine konuşan ve böyle bir durumun olmadığını söyleyen İbrahim Hacıosmanoğlu "Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçim olmayacak! Biz buraya üç yıllık geldik ve görevimizi tamamlamadan gitmek gibi bir niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA TEPKİ!

İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın kazandığı Türkiye Kupası'nı da sarı-kırmızılılara veren isim olmuş ve sarı-kırmızılı taraftarlar, kupa töreninde Hacıosmanoğlu'na tepki göstermişti. Galatasaray'ın kupa finalinde Gaziantep'te Trabzonspor ile oynadığı maçta bordo-mavili taraftarlar da Hacıosmanoğlu'na tepki göstermişti.


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