TFF açıkladı! İşte Süper Lig'de yeni yabancı kararı

YABANCI SAYISI KARARI İÇİN KİM, NE DEDİ?

TFF'NİN AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2020-2021 ve sonraki sezonlar için yabancı sınırı kararını açıkladı. Yabancı sınırı üç sezon içerisinde sınırsız yabancıdan 6 yabancı sınırına düşecek.Kadroda 14 yabancıSahada 8 yabancıKadroda 12 yabancıSahada 7 yabancıKadroda 10 yabancıSahada 6 yabancıSüper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 14 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 8 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir.Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda en fazla 12 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 12 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesiaynı anda sahada yer alabilecektir. 2021-2022 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.Süper Lig kulüpleri, 2022-2023 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 10 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi2022-2023 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.