TFF 3. Lig play-off final maçlarının hakemleri belli oldu

Futbolda TFF 3. Lig play-off final müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 3. Lig play-off final maçlarının hakemleri belli oldu
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24 Mayıs 2024 16:17
 Futbolda TFF 3. Lig play-off final müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, play-off finalinde oynanacak iki maçın hakemi şu şekilde:

25 Mayıs Cumartesi:

19.00 52 Orduspor FK-Çimentaş Elazığspor (Erkan Özdamar)

26 Mayıs Pazar:

16.00 Merkür Jet Erbaaspor-Muş 1984 Muşspor (Yiğit Arslan)

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