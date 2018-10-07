TFF 2. Lig'de Sancaktepe geri döndü! Urfa ise...

TFF. 2 Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 6. hafta maçlarında sonuçlar neredeyse tamamlandı. Kırmızı Grupta Tuzlaspor, Beyaz Grup'ta Sarıyer liderliğine devam etti.
ŞANLIURFA LİDERLİĞİ KAÇIRDI
Şanlıurfaspor, deplasmanda Bugsaşspor'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Bugsaşspor'da Mustafa Çeçenoğlu, 9. dakikada takımını 1-0 öne getiren skoru kaydetti.
47. dakikada Şanlıurfaspor'da Can Erdem sahneye çıtkı ve skoru 1-1'e getirdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Bugsaşspor, 68. dakikada Ahmet Sun, 72. dakikada Mustafa Çeçenoğlu golü buldu ve durumu 3-1'e getirdi.
88. dakikada Şanlıurfaspor, Ömer Bozan ile golü bulsa da mağlubiyetten kurtulamadı ve karşılaşma Bugsaşspor'un 3-2'nin galibiyeti ile sonuçlandı.
Şanlıurfaspor, 13 puanla Tuzlaspor'un ardından kendine 2. sırada yer buldu.
TFF. 2 LİG BEYAZ GRUP'TA SANCAKTEPE GERİ DÖNDÜ
Beyaz Grup'ta lider Sancaktepe, Ligin 6. haftasında, evinde Hacettepespor'u konuk etti.
Son 2 haftada galibiyet alamayan Sancaktepe Belediyespor, yeniden geri döndü ve evinde Hacettepe'yi 4-0'lık net skorla mağlup etmeyi başardı.
Karşılaşmaya hızl başlayan ev sahibi Sancaktepe Belediyespor, 18. dakikada Timur Kosovalı'nın attığı golle durumu 1-0'a getirdi.
37. Dakikada Onur Alkan'ın rakip ağları havalandırması ile skor 2-0'a geldi.
İkinci yarıda ataklarına devam eden ev sahibi Sancaktepe Belediyespor, Oğuzhan Kaylesiz'in 68. dakikada attığı golle durumu 3-0'a getirdi.
Karşılaşmanın 87. dakikasında sahneye Mert Örnek çıktı, skoru 4-0'a getirdi. Bu skor aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Sancaktepe Belediyespor bu sonuçla puanını 15'e çıkardı ve liderliğini korudu.
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ŞANLIURFA LİDERLİĞİ KAÇIRDI
Şanlıurfaspor, deplasmanda Bugsaşspor'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Bugsaşspor'da Mustafa Çeçenoğlu, 9. dakikada takımını 1-0 öne getiren skoru kaydetti.
47. dakikada Şanlıurfaspor'da Can Erdem sahneye çıtkı ve skoru 1-1'e getirdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Bugsaşspor, 68. dakikada Ahmet Sun, 72. dakikada Mustafa Çeçenoğlu golü buldu ve durumu 3-1'e getirdi.
88. dakikada Şanlıurfaspor, Ömer Bozan ile golü bulsa da mağlubiyetten kurtulamadı ve karşılaşma Bugsaşspor'un 3-2'nin galibiyeti ile sonuçlandı.
Şanlıurfaspor, 13 puanla Tuzlaspor'un ardından kendine 2. sırada yer buldu.
TFF. 2 LİG BEYAZ GRUP'TA SANCAKTEPE GERİ DÖNDÜ
Beyaz Grup'ta lider Sancaktepe, Ligin 6. haftasında, evinde Hacettepespor'u konuk etti.
Son 2 haftada galibiyet alamayan Sancaktepe Belediyespor, yeniden geri döndü ve evinde Hacettepe'yi 4-0'lık net skorla mağlup etmeyi başardı.
Karşılaşmaya hızl başlayan ev sahibi Sancaktepe Belediyespor, 18. dakikada Timur Kosovalı'nın attığı golle durumu 1-0'a getirdi.
37. Dakikada Onur Alkan'ın rakip ağları havalandırması ile skor 2-0'a geldi.
İkinci yarıda ataklarına devam eden ev sahibi Sancaktepe Belediyespor, Oğuzhan Kaylesiz'in 68. dakikada attığı golle durumu 3-0'a getirdi.
Karşılaşmanın 87. dakikasında sahneye Mert Örnek çıktı, skoru 4-0'a getirdi. Bu skor aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Sancaktepe Belediyespor bu sonuçla puanını 15'e çıkardı ve liderliğini korudu.
TFF 2. LİG PUAN DURUMU VE MAÇ FİKSTÜRÜ İÇİN BURAYA TIKLA
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın