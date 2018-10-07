TFF 2. Lig'de Sancaktepe geri döndü! Urfa ise...

ŞANLIURFA LİDERLİĞİ KAÇIRDI

TFF. 2 LİG BEYAZ GRUP'TA SANCAKTEPE GERİ DÖNDÜ

TFF. 2 Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 6. hafta maçlarında sonuçlar neredeyse tamamlandı. Kırmızı Grupta Tuzlaspor, Beyaz Grup'ta Sarıyer liderliğine devam etti.Şanlıurfaspor, deplasmanda Bugsaşspor'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu.Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Bugsaşspor'da Mustafa Çeçenoğlu, 9. dakikada takımını 1-0 öne getiren skoru kaydetti.47. dakikada Şanlıurfaspor'da Can Erdem sahneye çıtkı ve skoru 1-1'e getirdi.İkinci yarıya hızlı başlayan Bugsaşspor, 68. dakikada Ahmet Sun, 72. dakikada Mustafa Çeçenoğlu golü buldu ve durumu 3-1'e getirdi.88. dakikada Şanlıurfaspor, Ömer Bozan ile golü bulsa da mağlubiyetten kurtulamadı ve karşılaşma Bugsaşspor'un 3-2'nin galibiyeti ile sonuçlandı.Şanlıurfaspor, 13 puanla Tuzlaspor'un ardından kendine 2. sırada yer buldu.Beyaz Grup'ta lider Sancaktepe, Ligin 6. haftasında, evinde Hacettepespor'u konuk etti.Son 2 haftada galibiyet alamayan Sancaktepe Belediyespor, yeniden geri döndü ve evinde Hacettepe'yi 4-0'lık net skorla mağlup etmeyi başardı.Karşılaşmaya hızl başlayan ev sahibi Sancaktepe Belediyespor, 18. dakikada Timur Kosovalı'nın attığı golle durumu 1-0'a getirdi.37. Dakikada Onur Alkan'ın rakip ağları havalandırması ile skor 2-0'a geldi.İkinci yarıda ataklarına devam eden ev sahibi Sancaktepe Belediyespor, Oğuzhan Kaylesiz'in 68. dakikada attığı golle durumu 3-0'a getirdi.Karşılaşmanın 87. dakikasında sahneye Mert Örnek çıktı, skoru 4-0'a getirdi. Bu skor aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.Sancaktepe Belediyespor bu sonuçla puanını 15'e çıkardı ve liderliğini korudu.