TFF 2. Lig'de haftanın sonuçları ve puan durumu

TFF 2. Lig'de 25. hafta maçları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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TFF 2. Lig'de haftanın sonuçları ve puan durumu
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02 Mart 2025 17:23
Son güncelleme 02 Mart 2025 17:24
TFF 2. Lig'de 25. hafta maçları sona erdi.  Beyaz ve Kırmızı Grup'ta bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Afyonspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 0-3 (Hükmen)

Kepezspor-Kırklarelispor: 1-1

İskenderunspor-E Koleji Isparta 32: 2-0

Karaköprü Belediyespor-Altay: 1-2

1461 Trabzon FK-Batman Petrolspor: 1-3

Sarıyer-GMG Kastamonuspor: 1-1

Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Fethiyespor: 1-0

Kırmızı Grup

Merkür Jet Erbaaspor-Artı Değer Vanspor FK: 1-4

Diyarbekirspor-Karaman FK: 2-1

Bucaspor 1928-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 2-1

Giresunspor-Karacabey Belediyespor: 1-2

Motolux 68 Aksarayspor-Menemen FK: 2-2

Somaspor-Belediye Derincespor: 0-1

Bu sonuçlarla birlikte, Beyaz Grup'ta Sarıyer, Kırmızı Grup'ta Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, liderliğini sürdürdü.

Ligde 25. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

  O G B M A Y AV P
1.SARIYER 24 17 6 1 56 15 41 57
2.BATMAN PETROLSPOR 24 18 1 5 45 20 25 55
3.ALTINORDU 24 13 9 2 47 21 26 48
4.GMG KASTAMONUSPOR 24 13 9 2 40 19 21 48
5.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FK 24 13 6 5 43 21 22 45
6.İSKENDERUNSPOR 24 11 8 5 36 22 14 41
7.BEYKOZ ANADOLUSPOR 24 10 6 8 30 28 2 36
8.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 24 8 8 8 33 35 -2 32
9.KIRKLARELİSPOR 24 7 9 8 30 27 3 30
10.FETHİYESPOR 24 7 9 8 25 24 1 30
11.1461 TRABZON FK 24 7 6 11 29 32 -3 27
12.İNEGÖLSPOR 24 7 9 8 27 30 -3 27
13.E KOLEJİ ISPARTA 32 24 5 11 8 21 26 -5 26
14.KEPEZSPOR 24 6 6 12 26 34 -8 24
15.ALTAY 24 6 3 15 20 48 -28 18
16.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 24 3 8 13 24 40 -16 17
17.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR 23 3 7 13 17 34 -17 16
18.AFYONSPOR 23 0 1 22 6 79 -73 -5
NOT: Afyonspor'un 6, İnegölspor ve Altay'ın 3'er puan silindi.

Kırmızı Grup

  O G B M A Y AV P
1.ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ SERİK BELEDİYESPOR 24 16 6 2 49 21 28 54
2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR 24 16 5 3 46 20 26 53
3.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR 24 14 6 4 49 24 25 48
4.MENEMEN FK 24 13 6 5 46 26 20 45
5.ARTI DEĞER VANSPOR 24 13 5 6 46 25 21 44
6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 24 11 7 6 35 23 12 40
7.BUCASPOR 1928 24 12 5 7 30 25 5 38
8.KARACABEY BELEDİYESPOR 24 10 6 8 39 36 3 36
9.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 24 8 10 6 34 33 1 34
10.ANKARA DEMİRSPOR 24 7 11 6 34 30 4 32
11.MERKÜR JET ERBAASPOR 24 9 5 10 32 40 -8 32
12.KARAMAN FK 24 6 9 9 29 28 1 27
13.SOMASPOR 24 7 5 12 26 27 -1 26
14.BELEDİYE DERİNCESPOR 24 4 9 11 20 40 -20 21
15.DİYARBEKİRSPOR 24 3 9 12 12 29 -17 18
16.ÜLKEA NAZİLLİSPOR 24 4 4 16 27 54 -27 13
17.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU 24 3 4 17 12 47 -35 13
18.GİRESUNSPOR 24 1 6 17 14 52 -38 0
NOT: Giresunspor'un 9, Nazillispor ile Bucaspor 1928'in 3'er puanı silindi.

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