TFF 2. Lig'de haftanın sonuçları ve puan durumu

TFF 2. Lig'de 25. hafta maçları sona erdi. Beyaz ve Kırmızı Grup'ta bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Afyonspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 0-3 (Hükmen)
Kepezspor-Kırklarelispor: 1-1
İskenderunspor-E Koleji Isparta 32: 2-0
Karaköprü Belediyespor-Altay: 1-2
1461 Trabzon FK-Batman Petrolspor: 1-3
Sarıyer-GMG Kastamonuspor: 1-1
Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Fethiyespor: 1-0
Kırmızı Grup
Merkür Jet Erbaaspor-Artı Değer Vanspor FK: 1-4
Diyarbekirspor-Karaman FK: 2-1
Bucaspor 1928-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 2-1
Giresunspor-Karacabey Belediyespor: 1-2
Motolux 68 Aksarayspor-Menemen FK: 2-2
Somaspor-Belediye Derincespor: 0-1
Bu sonuçlarla birlikte, Beyaz Grup'ta Sarıyer, Kırmızı Grup'ta Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, liderliğini sürdürdü.
Ligde 25. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
NOT: Afyonspor'un 6, İnegölspor ve Altay'ın 3'er puan silindi.
Kırmızı Grup
NOT: Giresunspor'un 9, Nazillispor ile Bucaspor 1928'in 3'er puanı silindi.
Beyaz Grup
Afyonspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 0-3 (Hükmen)
Kepezspor-Kırklarelispor: 1-1
İskenderunspor-E Koleji Isparta 32: 2-0
Karaköprü Belediyespor-Altay: 1-2
1461 Trabzon FK-Batman Petrolspor: 1-3
Sarıyer-GMG Kastamonuspor: 1-1
Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Fethiyespor: 1-0
Kırmızı Grup
Merkür Jet Erbaaspor-Artı Değer Vanspor FK: 1-4
Diyarbekirspor-Karaman FK: 2-1
Bucaspor 1928-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 2-1
Giresunspor-Karacabey Belediyespor: 1-2
Motolux 68 Aksarayspor-Menemen FK: 2-2
Somaspor-Belediye Derincespor: 0-1
Bu sonuçlarla birlikte, Beyaz Grup'ta Sarıyer, Kırmızı Grup'ta Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, liderliğini sürdürdü.
Ligde 25. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SARIYER
|24
|17
|6
|1
|56
|15
|41
|57
|2.BATMAN PETROLSPOR
|24
|18
|1
|5
|45
|20
|25
|55
|3.ALTINORDU
|24
|13
|9
|2
|47
|21
|26
|48
|4.GMG KASTAMONUSPOR
|24
|13
|9
|2
|40
|19
|21
|48
|5.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FK
|24
|13
|6
|5
|43
|21
|22
|45
|6.İSKENDERUNSPOR
|24
|11
|8
|5
|36
|22
|14
|41
|7.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|24
|10
|6
|8
|30
|28
|2
|36
|8.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|24
|8
|8
|8
|33
|35
|-2
|32
|9.KIRKLARELİSPOR
|24
|7
|9
|8
|30
|27
|3
|30
|10.FETHİYESPOR
|24
|7
|9
|8
|25
|24
|1
|30
|11.1461 TRABZON FK
|24
|7
|6
|11
|29
|32
|-3
|27
|12.İNEGÖLSPOR
|24
|7
|9
|8
|27
|30
|-3
|27
|13.E KOLEJİ ISPARTA 32
|24
|5
|11
|8
|21
|26
|-5
|26
|14.KEPEZSPOR
|24
|6
|6
|12
|26
|34
|-8
|24
|15.ALTAY
|24
|6
|3
|15
|20
|48
|-28
|18
|16.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|24
|3
|8
|13
|24
|40
|-16
|17
|17.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|23
|3
|7
|13
|17
|34
|-17
|16
|18.AFYONSPOR
|23
|0
|1
|22
|6
|79
|-73
|-5
Kırmızı Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ SERİK BELEDİYESPOR
|24
|16
|6
|2
|49
|21
|28
|54
|2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR
|24
|16
|5
|3
|46
|20
|26
|53
|3.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR
|24
|14
|6
|4
|49
|24
|25
|48
|4.MENEMEN FK
|24
|13
|6
|5
|46
|26
|20
|45
|5.ARTI DEĞER VANSPOR
|24
|13
|5
|6
|46
|25
|21
|44
|6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|24
|11
|7
|6
|35
|23
|12
|40
|7.BUCASPOR 1928
|24
|12
|5
|7
|30
|25
|5
|38
|8.KARACABEY BELEDİYESPOR
|24
|10
|6
|8
|39
|36
|3
|36
|9.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|24
|8
|10
|6
|34
|33
|1
|34
|10.ANKARA DEMİRSPOR
|24
|7
|11
|6
|34
|30
|4
|32
|11.MERKÜR JET ERBAASPOR
|24
|9
|5
|10
|32
|40
|-8
|32
|12.KARAMAN FK
|24
|6
|9
|9
|29
|28
|1
|27
|13.SOMASPOR
|24
|7
|5
|12
|26
|27
|-1
|26
|14.BELEDİYE DERİNCESPOR
|24
|4
|9
|11
|20
|40
|-20
|21
|15.DİYARBEKİRSPOR
|24
|3
|9
|12
|12
|29
|-17
|18
|16.ÜLKEA NAZİLLİSPOR
|24
|4
|4
|16
|27
|54
|-27
|13
|17.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|24
|3
|4
|17
|12
|47
|-35
|13
|18.GİRESUNSPOR
|24
|1
|6
|17
|14
|52
|-38
|0