TFF 2. Lig'de 34. hafta tamamlandı: İki ekip küme düştü

TFF 2. Lig'de 34. hafta bugün Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlarla tamamlandı.
Beyaz Grup'taki müsabakaların ardından Bursaspor ve Kırşehir Futbol'un küme düşmesi kesinleşti.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Serik Belediyespor-Kırşehir Futbol: 3-0
Adıyaman FK-Kırklarelispor: 0-2
Bucaspor 1928-Zonguldak Kömürspor: 3-0
Bursaspor-1461 Trabzon FK: 1-2
Ankara Demirspor-Esenler Erokspor: 0-1
Beyoğlu Yeni Çarşı-Hes İlaç Afyonspor: 4-0
Altınordu-Diyarbekirspor: 1-1
Nazilli Belediyespor-AcnTURK Sigorta Vanspor: 0-1
Ankaraspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-0
Kırmızı Grup
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 1-1
Isparta 32 Spor-Anagold 24Erzincanspor: 1-1
Karaman FK-Fethiyespor: 1-1
Amed Sportif Faaliyetler-İnegölspor: 5-2
Belediye Derincespor-GMG Kastamonuspor: 0-0
Uşakspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-6
İskenderunspor-Somaspor: 3-0
Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Menemen FK: 0-0
Düzce Cam Düzcespor-Denizlispor: 3-0
Beyaz Grup'taki müsabakaların ardından Bursaspor ve Kırşehir Futbol'un küme düşmesi kesinleşti.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Serik Belediyespor-Kırşehir Futbol: 3-0
Adıyaman FK-Kırklarelispor: 0-2
Bucaspor 1928-Zonguldak Kömürspor: 3-0
Bursaspor-1461 Trabzon FK: 1-2
Ankara Demirspor-Esenler Erokspor: 0-1
Beyoğlu Yeni Çarşı-Hes İlaç Afyonspor: 4-0
Altınordu-Diyarbekirspor: 1-1
Nazilli Belediyespor-AcnTURK Sigorta Vanspor: 0-1
Ankaraspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-0
Kırmızı Grup
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 1-1
Isparta 32 Spor-Anagold 24Erzincanspor: 1-1
Karaman FK-Fethiyespor: 1-1
Amed Sportif Faaliyetler-İnegölspor: 5-2
Belediye Derincespor-GMG Kastamonuspor: 0-0
Uşakspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-6
İskenderunspor-Somaspor: 3-0
Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Menemen FK: 0-0
Düzce Cam Düzcespor-Denizlispor: 3-0
İki grupta 34. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup:
Beyaz Grup:
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|AV
|P
|1.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|32
|22
|8
|2
|47
|74
|2.GMG KASTAMONUSPOR
|32
|21
|8
|3
|32
|71
|3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|32
|18
|10
|4
|29
|64
|4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|33
|18
|8
|7
|24
|62
|5.MENEMEN FK
|32
|17
|7
|8
|17
|58
|6.İSKENDERUNSPOR
|32
|16
|5
|11
|14
|53
|7.ISPARTA 32 SPOR
|32
|17
|2
|13
|1
|53
|8.İNEGÖLSPOR
|32
|12
|8
|12
|-1
|44
|9.SOMASPOR
|32
|12
|8
|12
|-3
|44
|10.KARAMAN FK
|32
|11
|9
|12
|-8
|42
|11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|33
|10
|10
|13
|0
|40
|12.FETHİYESPOR
|32
|9
|13
|10
|-2
|40
|13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|33
|10
|5
|18
|-15
|35
|14.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR
|32
|8
|10
|14
|-5
|34
|15.BELEDİYE DERİNCE SPOR
|32
|8
|9
|15
|-1
|33
|16.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|33
|8
|9
|16
|-20
|33
|17.SARIYER
|32
|7
|10
|15
|-10
|31
|18.DENİZLİSPOR
|32
|7
|7
|18
|-19
|28
|19.UŞAK SPOR
|32
|1
|2
|29
|-80
|5
|O
|G
|B
|M
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|32
|22
|5
|5
|42
|71
|2.BUCASPOR 1928
|32
|20
|9
|3
|31
|69
|3.ACNTURK SİGORTA VAN SPOR FK
|31
|20
|6
|5
|20
|66
|4.1461 TRABZON FK
|32
|18
|8
|6
|26
|62
|5.ANKARASPOR
|32
|15
|11
|6
|14
|56
|6.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL
|32
|15
|10
|7
|16
|55
|7.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|32
|13
|6
|13
|8
|45
|8.KARACABEY BELEDİYE SPOR
|32
|11
|11
|10
|3
|44
|9.ANKARA DEMİRSPOR
|32
|13
|5
|14
|1
|44
|10.DİYARBEKİR SPOR
|32
|11
|8
|13
|0
|41
|11.KIRKLARELİSPOR FUTBOL
|33
|10
|10
|13
|-9
|40
|12.ALTINORDU
|32
|9
|11
|12
|5
|38
|13.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|33
|11
|8
|14
|-13
|38
|14.SERİK BELEDİYESPOR
|32
|9
|10
|13
|-6
|37
|15.HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ
|32
|8
|11
|13
|-16
|35
|16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|32
|8
|8
|16
|-21
|29
|17.KIRŞEHİR FUTBOL SK
|33
|5
|7
|21
|-36
|22
|18.BURSASPOR
|32
|5
|8
|19
|-31
|20
|19.ADIYAMAN FK
|32
|3
|6
|23
|-34
|15
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