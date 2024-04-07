TFF 2. Lig'de 34. hafta tamamlandı: İki ekip küme düştü

TFF 2. Lig'de 34. hafta oynanan maçlarla tamamlandı. Müsabakaların ardından Bursaspor ile Kırşehir Futbol'un küme düşmesi kesinleşti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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TFF 2. Lig'de 34. hafta tamamlandı: İki ekip küme düştü
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07 Nisan 2024 18:29
TFF 2. Lig'de 34. hafta bugün Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlarla tamamlandı.

Beyaz Grup'taki müsabakaların ardından Bursaspor ve Kırşehir Futbol'un küme düşmesi kesinleşti.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Serik Belediyespor-Kırşehir Futbol: 3-0

Adıyaman FK-Kırklarelispor: 0-2

Bucaspor 1928-Zonguldak Kömürspor: 3-0

Bursaspor-1461 Trabzon FK: 1-2

Ankara Demirspor-Esenler Erokspor: 0-1

Beyoğlu Yeni Çarşı-Hes İlaç Afyonspor: 4-0

Altınordu-Diyarbekirspor: 1-1

Nazilli Belediyespor-AcnTURK Sigorta Vanspor: 0-1

Ankaraspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-0

Kırmızı Grup

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 1-1

Isparta 32 Spor-Anagold 24Erzincanspor: 1-1

Karaman FK-Fethiyespor: 1-1

Amed Sportif Faaliyetler-İnegölspor: 5-2

Belediye Derincespor-GMG Kastamonuspor: 0-0

Uşakspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-6

İskenderunspor-Somaspor: 3-0

Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Menemen FK: 0-0

Düzce Cam Düzcespor-Denizlispor: 3-0

İki grupta 34. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup: 

  O G B M   AV P
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER 32 22 8 2   47 74  
2.GMG KASTAMONUSPOR 32 21 8 3   32 71  
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 32 18 10 4   29 64  
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 33 18 8 7   24 62  
5.MENEMEN FK 32 17 7 8   17 58  
6.İSKENDERUNSPOR 32 16 5 11   14 53  
7.ISPARTA 32 SPOR 32 17 2 13   1 53  
8.İNEGÖLSPOR 32 12 8 12   -1 44  
9.SOMASPOR 32 12 8 12   -3 44  
10.KARAMAN FK 32 11 9 12   -8 42  
11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 33 10 10 13   0 40  
12.FETHİYESPOR 32 9 13 10   -2 40  
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 33 10 5 18   -15 35  
14.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR 32 8 10 14   -5 34  
15.BELEDİYE DERİNCE SPOR 32 8 9 15   -1 33  
16.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 33 8 9 16   -20 33  
17.SARIYER 32 7 10 15   -10 31  
18.DENİZLİSPOR 32 7 7 18   -19 28  
19.UŞAK SPOR 32 1 2 29   -80 5  
Beyaz Grup:

  O G B M     AV P
1.ESENLER EROKSPOR 32 22 5 5     42 71
2.BUCASPOR 1928 32 20 9 3     31 69
3.ACNTURK SİGORTA VAN SPOR FK 31 20 6 5     20 66
4.1461 TRABZON FK 32 18 8 6     26 62
5.ANKARASPOR 32 15 11 6     14 56
6.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL 32 15 10 7     16 55
7.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 32 13 6 13     8 45
8.KARACABEY BELEDİYE SPOR 32 11 11 10     3 44
9.ANKARA DEMİRSPOR 32 13 5 14     1 44
10.DİYARBEKİR SPOR 32 11 8 13     0 41
11.KIRKLARELİSPOR FUTBOL 33 10 10 13     -9 40
12.ALTINORDU 32 9 11 12     5 38
13.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 33 11 8 14     -13 38
14.SERİK BELEDİYESPOR 32 9 10 13     -6 37
15.HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ 32 8 11 13     -16 35
16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 32 8 8 16     -21 29
17.KIRŞEHİR FUTBOL SK 33 5 7 21     -36 22
18.BURSASPOR 32 5 8 19     -31 20
19.ADIYAMAN FK 32 3 6 23     -34 15
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