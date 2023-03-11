TFF 2. Lig'de 26. hafta tamamlandı

TFF 2. Lig'de 26. hafta karşılaşmaları tamamlandı. İşte detaylar...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 2. Lig'de 26. hafta tamamlandı
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11 Mart 2023 18:07
TFF 2. Lig'de 26. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Ligde Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Düzce Cam Düzcespor-Menemen FK: 0-0

Anagold 24 Erzincanspor- Isparta 32: 3-2

İnegölspor-Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor: 2-1

Bayburt Özel İdare-Şanlıurfaspor: 0-1

Tarsus İdmanyurdu-Somaspor: 0-4

Ankaraspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 0-0

Esenler Erokspor-Bursaspor: 2-2

Amed Sportif Faaliyetler-Hes İlaç Afyonspor: 0-2

Sivas Belediyespor-Batman Petrolspor: 0-1

Kırmızı Grup

1461 Trabzon FK-Etimesgut Belediyespor: 3-0

Fethiyespor-GMG Kastamonuspor: 1-0

Pazarspor-Ankara Demirspor: 0-2

Baynet İnşaat Balıkesirspor-Kocaelispor: 1-6

AFC Kablo Kanalları Uşakspor-Kırşehir FK: 1-3

Bucaspor 1928-Serik Belediyespor: 0-0

Weecoins Kırklarelispor-Sarıyer: 0-0

Bitexen Vanspor-İskenderunspor: 2-0

NOT: Kırmızı Grup'ta Diyarbekirspor ve Adıyaman FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle Zonguldak Kömürspor ve Teco Karacabey Belediyespor haftayı müsabaka oynamadan geçti.

PUAN DURUMU

Beyaz Grup:

  O G B M A Y AV P
1.ŞANLIURFASPOR 23 12 8 3 40 13 27 44
2.ÇORUM FK 23 13 5 5 35 18 17 44
3.ESENLER EROKSPOR 23 12 5 6 49 24 25 41
4.AMED SPORTİF FAALİYETLER 24 11 8 5 35 20 15 41
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 23 11 7 5 31 22 9 40
6.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 23 10 8 5 35 21 14 38
7.HES İLAÇ AFYONSPOR 23 10 7 6 30 24 6 37
8.SOMASPOR 24 11 5 8 35 22 13 35
9.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 24 9 8 7 24 21 3 35
10.MENEMEN FK 24 10 5 9 31 30 1 32
11.ANKARASPOR 24 8 8 8 27 31 -4 32
12.ISPARTA 32 24 7 9 8 23 24 -1 30
13.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR 24 7 8 9 33 34 -1 29
14.BATMAN PETROLSPOR 24 7 7 10 23 28 -5 28
15.BURSASPOR 23 7 5 11 24 34 -10 26
16.İNEGÖLSPOR 23 6 5 12 23 33 -10 23
17.TARSUS İDMAN YURDU 24 3 11 10 18 50 -32 20
18.BAYBURT ÖZEL İDARE 24 3 5 16 11 44 -33 11
19.SİVAS BELEDİYESPOR 24 1 8 15 11 45 -34 11
NOT: Somaspor, Menemen FK ve Bayburt Özel İdare'nin 3'er puanı silindi.

 

Kırmızı Grup:

  O G B M A Y AV P
1.KOCAELİSPOR 25 17 6 2 54 23 31 57
2.BITEXEN VANSPOR 25 14 7 4 34 18 16 49
3.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 25 13 9 3 36 19 17 48
4.BUCASPOR 1928 25 13 8 4 38 16 22 47
5.ANKARA DEMİRSPOR 25 13 7 5 40 17 23 46
6.1461 TRABZON FK 25 13 7 5 30 15 15 46
7.İSKENDERUNSPOR 25 13 7 5 33 21 12 46
8.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 25 12 4 9 29 27 2 40
9.SERİK BELEDİYESPOR 25 9 9 7 33 28 5 33
10.WEECOINS KIRKLARELİSPOR 25 7 10 8 22 21 1 31
11.FETHİYESPOR 25 8 6 11 26 35 -9 30
12.KIRŞEHİR FK 25 6 11 8 25 29 -4 29
13.SARIYER 25 6 10 9 27 35 -8 28
14.GMG KASTAMONUSPOR 25 7 5 13 22 31 -9 26
15.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 25 6 8 11 26 37 -11 26
16.ADIYAMAN FK 24 5 8 11 22 31 -9 23
17.AFC KABLO KANALLARI UŞAKSPOR 25 5 5 15 19 40 -21 20
18.DİYARBEKİRSPOR 24 2 9 13 18 40 -22 15
19.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR 25 4 6 15 18 42 -24 15
20.PAZARSPOR 25 1 8 16 15 42 -27 11
NOT: Serik Belediyespor ve Baynet İnşaat Balıkesirspor'un 3'er puanı silindi.

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