TFF 2. Lig'de 26. hafta tamamlandı

TFF 2. Lig'de 26. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Ligde Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Düzce Cam Düzcespor-Menemen FK: 0-0
Anagold 24 Erzincanspor- Isparta 32: 3-2
İnegölspor-Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor: 2-1
Bayburt Özel İdare-Şanlıurfaspor: 0-1
Tarsus İdmanyurdu-Somaspor: 0-4
Ankaraspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 0-0
Esenler Erokspor-Bursaspor: 2-2
Amed Sportif Faaliyetler-Hes İlaç Afyonspor: 0-2
Sivas Belediyespor-Batman Petrolspor: 0-1
Kırmızı Grup
1461 Trabzon FK-Etimesgut Belediyespor: 3-0
Fethiyespor-GMG Kastamonuspor: 1-0
Pazarspor-Ankara Demirspor: 0-2
Baynet İnşaat Balıkesirspor-Kocaelispor: 1-6
AFC Kablo Kanalları Uşakspor-Kırşehir FK: 1-3
Bucaspor 1928-Serik Belediyespor: 0-0
Weecoins Kırklarelispor-Sarıyer: 0-0
Bitexen Vanspor-İskenderunspor: 2-0
NOT: Kırmızı Grup'ta Diyarbekirspor ve Adıyaman FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle Zonguldak Kömürspor ve Teco Karacabey Belediyespor haftayı müsabaka oynamadan geçti.
PUAN DURUMU
Beyaz Grup:
NOT: Somaspor, Menemen FK ve Bayburt Özel İdare'nin 3'er puanı silindi.
Kırmızı Grup:
NOT: Serik Belediyespor ve Baynet İnşaat Balıkesirspor'un 3'er puanı silindi.
Ligde Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Düzce Cam Düzcespor-Menemen FK: 0-0
Anagold 24 Erzincanspor- Isparta 32: 3-2
İnegölspor-Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor: 2-1
Bayburt Özel İdare-Şanlıurfaspor: 0-1
Tarsus İdmanyurdu-Somaspor: 0-4
Ankaraspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 0-0
Esenler Erokspor-Bursaspor: 2-2
Amed Sportif Faaliyetler-Hes İlaç Afyonspor: 0-2
Sivas Belediyespor-Batman Petrolspor: 0-1
Kırmızı Grup
1461 Trabzon FK-Etimesgut Belediyespor: 3-0
Fethiyespor-GMG Kastamonuspor: 1-0
Pazarspor-Ankara Demirspor: 0-2
Baynet İnşaat Balıkesirspor-Kocaelispor: 1-6
AFC Kablo Kanalları Uşakspor-Kırşehir FK: 1-3
Bucaspor 1928-Serik Belediyespor: 0-0
Weecoins Kırklarelispor-Sarıyer: 0-0
Bitexen Vanspor-İskenderunspor: 2-0
NOT: Kırmızı Grup'ta Diyarbekirspor ve Adıyaman FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle Zonguldak Kömürspor ve Teco Karacabey Belediyespor haftayı müsabaka oynamadan geçti.
PUAN DURUMU
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ŞANLIURFASPOR
|23
|12
|8
|3
|40
|13
|27
|44
|2.ÇORUM FK
|23
|13
|5
|5
|35
|18
|17
|44
|3.ESENLER EROKSPOR
|23
|12
|5
|6
|49
|24
|25
|41
|4.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|24
|11
|8
|5
|35
|20
|15
|41
|5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|23
|11
|7
|5
|31
|22
|9
|40
|6.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|23
|10
|8
|5
|35
|21
|14
|38
|7.HES İLAÇ AFYONSPOR
|23
|10
|7
|6
|30
|24
|6
|37
|8.SOMASPOR
|24
|11
|5
|8
|35
|22
|13
|35
|9.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|24
|9
|8
|7
|24
|21
|3
|35
|10.MENEMEN FK
|24
|10
|5
|9
|31
|30
|1
|32
|11.ANKARASPOR
|24
|8
|8
|8
|27
|31
|-4
|32
|12.ISPARTA 32
|24
|7
|9
|8
|23
|24
|-1
|30
|13.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|24
|7
|8
|9
|33
|34
|-1
|29
|14.BATMAN PETROLSPOR
|24
|7
|7
|10
|23
|28
|-5
|28
|15.BURSASPOR
|23
|7
|5
|11
|24
|34
|-10
|26
|16.İNEGÖLSPOR
|23
|6
|5
|12
|23
|33
|-10
|23
|17.TARSUS İDMAN YURDU
|24
|3
|11
|10
|18
|50
|-32
|20
|18.BAYBURT ÖZEL İDARE
|24
|3
|5
|16
|11
|44
|-33
|11
|19.SİVAS BELEDİYESPOR
|24
|1
|8
|15
|11
|45
|-34
|11
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|25
|17
|6
|2
|54
|23
|31
|57
|2.BITEXEN VANSPOR
|25
|14
|7
|4
|34
|18
|16
|49
|3.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|25
|13
|9
|3
|36
|19
|17
|48
|4.BUCASPOR 1928
|25
|13
|8
|4
|38
|16
|22
|47
|5.ANKARA DEMİRSPOR
|25
|13
|7
|5
|40
|17
|23
|46
|6.1461 TRABZON FK
|25
|13
|7
|5
|30
|15
|15
|46
|7.İSKENDERUNSPOR
|25
|13
|7
|5
|33
|21
|12
|46
|8.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|25
|12
|4
|9
|29
|27
|2
|40
|9.SERİK BELEDİYESPOR
|25
|9
|9
|7
|33
|28
|5
|33
|10.WEECOINS KIRKLARELİSPOR
|25
|7
|10
|8
|22
|21
|1
|31
|11.FETHİYESPOR
|25
|8
|6
|11
|26
|35
|-9
|30
|12.KIRŞEHİR FK
|25
|6
|11
|8
|25
|29
|-4
|29
|13.SARIYER
|25
|6
|10
|9
|27
|35
|-8
|28
|14.GMG KASTAMONUSPOR
|25
|7
|5
|13
|22
|31
|-9
|26
|15.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|25
|6
|8
|11
|26
|37
|-11
|26
|16.ADIYAMAN FK
|24
|5
|8
|11
|22
|31
|-9
|23
|17.AFC KABLO KANALLARI UŞAKSPOR
|25
|5
|5
|15
|19
|40
|-21
|20
|18.DİYARBEKİRSPOR
|24
|2
|9
|13
|18
|40
|-22
|15
|19.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR
|25
|4
|6
|15
|18
|42
|-24
|15
|20.PAZARSPOR
|25
|1
|8
|16
|15
|42
|-27
|11
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