TFF 1. Lig'de ilk yarı bitmeden 10 takım teknik direktör değiştirdi

TFF 1. Lig'de Menemenspor'un teknik direktör Cenk Laleci ile yollarını ayırmasının ardından teknik ekiplerinde değişikliğe giden takım sayısı 10'a yükseldi.Ligde Adanaspor, Eskişehirspor, Ankaraspor, Beypiliç Boluspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor, Akhisarspor, Adana Demirspor ve son olarak Menemenspor teknik direktör değişikliğine gitti.İlk olarak Adanaspor'un Fatih Akyel'le yollarını ayırdığı TFF 1. Lig'de, Eskişehirspor'da Mustafa Özer, Ankaraspor'da Ali Güneş, İsmet Taşdemir ve Mustafa Özer, Beypiliç Boluspor'da Ahmet Taşyürek, Bereket Sigorta Ümraniyespor'da Sait Karafırtınalar, Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Serdar Bozkurt, Aydeniz Et Balıkesirspor'da Mesut Dilsöz, Akhisarspor'da Cem Kavçak, Adana Demirspor'da Ümit Özat, son olarak da Menemenspor'da Cenk Laleci görevinden ayrıldı.Erteleme maçları dışında ilk yarının bu hafta sonu tamamlanacağı ligde, 10 takım teknik heyetinde değişikliğe gitmiş oldu.Ankaraspor'da göreve getirilen teknik direktör Mehmet Ak, başkent ekibini bu sezon çalıştıran 4. farklı isim oldu.Eskişehirspor'dan ayrılan teknik direktör Mustafa Özer, Ankaraspor'da da bu sezon çalışmıştı.Mesut Dilsöz, Aydeniz Et Balıkesirspor'dan sonra anlaştığı Akhisarspor'da teknik direktörlük kariyerine devam ediyor.Sezon başında 18 ekipten 9'unun aynı teknik direktörle yoluna devam ettiği ligde, son olarak Menemenspor'daki değişimin ardından bu sayı 4'e düştü.Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor'da Fatih Tekke, Yılport Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam ve Tuzlaspor'da Taner Taşkın, geçen sezon olduğu gibi takımlarının başında yer alıyor.Altay'da Yücel İldiz, Ankara Keçiörengücü'nde İlker Püren, Bursaspor'da Mustafa Er ve Giresunspor'da Hakan Keleş, sezon başında aldıkları görevi sürdürüyor.Geçen sezon sadece 2 takımın aynı teknik adamla sezonu tamamladığı ligde, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 4, 2016-2017 sezonunda 3 ve 2015-2016 sezonunda 8 takım teknik direktörünü değiştirmemişti.Kuzey Makedonya 1. Ligi'nde mücadele eden FC Shkupi'nin teknik direktörlüğünü yapan teknik direktör Ümit Karan, TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor ile prensipte anlaşma sağladı.Ümit Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den uzun süredir teklif aldığını, değerlendirmeleri sonucunda Menemenspor'la anlaşmaya vardığını söyledi.FC Shkupi'nin son 10 maçtaki başarısının ardından Türkiye'den daha fazla teklif geldiğini anlatan Karan, şöyle konuştu:"FC Shkupi ile daha önce yarım kalan bir hikayemiz vardı. Sonlardan teslim aldığım takım bugün ikinci sırada. Kendi ülkemde, bizim çocuklara bir şeyler katabilmeyi hep istemişimdir. Tekliflerin arasından Menemenspor'u tercih ettim. TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor yöneticileriyle telefonda görüştüm. Prensipte anlaştık, yarın sözleşme imzalamak için bir araya geleceğiz. Cenk Laleci hocaya da başarılar diliyorum. Emeğine sağlık. Sahadaki başarımı FC Shkupi ile gösterdiğime ve Menemenspor'da da elimden gelenin fazlasını yaparak takımı iyi yerlere getireceğime inanıyorum. Takım şu an 11. sırada. Daha iyi sonuçlar elde etmek için takımın başına geçmeyi kabul ettim."