TFF 1. Lig'de 36. hafta hakemleri

Trendyol 1. Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
TFF 1. Lig'de 36. hafta hakemleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Nisan 2025 12:14
Trendyol 1. Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

27 Nisan Pazar:

16.00 Kocaelispor-Geosis Boluspor: Erdem Mertoğlu

16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Turgut Doman

16.00 Adanaspor-Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Esenler Erokspor: Fatih Tokail

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Ömer Faruk Gültekin

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ümit Öztürk

16.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK: Oğuzhan Aksu

16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Manisa FK: Gürcan Hasova

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler: Burak Olcar

16.00 MKE Ankaragücü-Ahlatcı Çorum FK: Alpaslan Şen

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery