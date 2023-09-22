Tete'nin golü haftanın en iyisi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete'nin golü, haftanın en iyisi seçildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tete'nin golü haftanın en iyisi
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22 Eylül 2023 13:57
Son güncelleme 22 Eylül 2023 16:44
Galatasaray'ın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golüne imza atan Tete, "haftanın golü" ödülünün sahibi oldu.

Lazio kalecisi Provedel, Barcelona'dan Joao Felix ve Lens futbolcusu Angelo Fulgini'nin gollerini geçen Tete, maçın en iyi oyuncusu da seçilmişti.

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