Tenisin en iyileri, Riyad'daki turnuvada buluşacak

Dünyanın en iyi erkek tenisçileri, ekim ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek turnuvada buluşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tenisin en iyileri, Riyad'daki turnuvada buluşacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2024 15:43
Dünyanın en iyi erkek tenisçileri, ekim ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek turnuvada bir araya gelecek.

Suudi Arabistan Eğlence İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner ve Holger Rune mücadele edecek.

Ülkenin büyük çaplı eğlence ve spor festivali "Riyad Sezonu" kapsamında gerçekleştirilecek tenis turnuvasının adı "6 Kral Slam" olacak. Turnuvanın formatı ve tarihi ise daha sonra duyurulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dünya 1 numarası Sırp Djokovic, "Riyad'a dönerek Suudi taraftarlarımın önünde oynayacağım için heyecanlıyım." ifadesini kullandı.

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol Nadal ise Riyad'da ilk kez korta çıkacağı için heyecan duyduğunu belirtti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery