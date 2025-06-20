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Tellesli Botafogo, PSG'yi yıktı

Botafogo, FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında PSG'yi 1-0 mağlup etti.

calendar 20 Haziran 2025 08:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Tellesli Botafogo, PSG'yi yıktı
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FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası  B Grubu ikinci maçında Brezilya ekibi Botafogo, Fransa Ligi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile karşı karşıya geldi.

Rose Bow Stadyumu'nda oynanan maçı Botafogo, 1-0'lık skorla kazandı.

Botafogo'ya galibiyeti getiren golü dakika 36'da Igor Jesus kaydetti.

Botafogo forması giyen Galatasaray'ın eski oyuncusu Alex Telles, mücadeleye ilk 11'de başladı. 68. dakikada yerini Santiago Rodriguez'e bıraktı.

Bu sonuçla Botafogo, puanını 6'ya yüskeltti. PSG, 3 puanda kaldı.

PSG, Bir sonraki maçında Seattle Sounders ile, Botafogo, Atletico Madrid ile karşılaşacak.

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