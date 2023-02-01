Tayfur Bingöl her yere koşuyor

Bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 1 asistlik katkı verdi.

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı maçta öne çıkan isimlerden biri Tayfur Bingöl oldu.Salih Uçan'ın yokluğunda Tayfur Bingöl bu kez orta sahadaydı. 30 yaşındaki futbolcu Alanyaspor maçında sağ bek, Konya mücadelesinde ise 2. devre oyuna girip sağ kanatta görev almıştı. Karagümrük karşısında ise orta sahada maça başlayan Tayfur böylelikle 3 haftada 3 maçı farklı bölgelerde geçirdi.