13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
1-149'
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Tanju Çolak'tan, Muğla Valisi Akbıyık'a ziyaret

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek "Gerçek Kral Tanju Çolak" kitabını takdim etti

13 Ocak 2026 16:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret ederek, çocuklar için kaleme aldığı "Gerçek Kral Tanju Çolak" kitabını hediye olarak verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, Çolak'a eğitim konusuna verdiği destek ve önem için teşekkür etti.

Eğitim çalışmalarını her zaman öncelik olarak gördüklerini belirten Akbıyık, "Bir Kitap, Bir İnsan projemiz var. İnsan kitap kadar kıymetlidir. Hem okuyacağız hem de okutacağız. Tanju Çolak da iki gündür ilimizde öğrencilerimizle buluşuyor." dedi.

Tanju Çolak ise çocuklara yönelik hazırladıkları kitabın yoğun ilgi gördüğünü söyledi.


Çocukları çok sevdiğini ve "Gerçek Kral Tanju Çolak"ın ilk kitabı olduğunu kaydeden Çolak, ilerleyen dönemde iki kitap daha çıkarmayı planladığını, bunlardan birinin de büyükler için "Altın Ayakkabıya Giden Yol" olacağını belirtti.

İki gündür Muğla'da gençlerle, öğrencilerle buluştuğunu vurgulayan Çolak, kitap okumanın ve eğitimin önemine dikkati çekti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
