Tanju Çolak: 'Fatih Terim'in bırakması gerek, artık yeter!'

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programına katılan eski milli futbolcu Tanju Çolak çarpıcı ifadeleriyle gündeme oturdu.



Tanju Çolak, eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yaşadığı sıkıntılara değinerek:



"Fatih Terim bana göre Türkiye'nin en iyi teknik direktörü. O, bir idol ama bırakması gerekiyor artık. Artık, yeter. Kaç senedir teknik direktörlük yapıyor. Şenol Güneş'in, Fatih Terim'in hangi teknik direktörü çıkardığını gördün. Çıkarmıyorlar, izin vermiyorlar. Yeni nesillere ihtiyaç var. Teknolojiyi bilen. O kadar önemli ki. Fatih Terim'le aram çok iyi değil Ben Teknik direktörlük sertifikamı aldım, Terim'e mektup yazdım. Ret geldi. Bir ay yanında staj yapayım dedim, kabul etmedi. Baktım beni istemiyor, Ünal Karamam ümit milliye geçti ben de Rahmetli Cemal Aydın'ı aradım ve bir hafta içinde takımın hocası oldum. Gündüz Tekin Onay'la caminin yanından geçiyoruz, herkes beni selamlıyor. Şaşırıyor, Gündüz ağabey. Otobüs geldi yanımızda durdu, kralım dedi, yollar sana açık. Biz hocamla geçtik bankaya geldik. 3 dakikada çözdüm. 'Oğlum bu nasıl bir sevgi?' dedi. Oğlum, dedi, senin buradaki ömrün en fazla 2 ay. Bu sevgi, Fatih hocayı rahatsız eder dedi" diye konuştu.



"UÇAK DÜŞSÜN İSTEDİM, AĞLADIM"



Fatih Terim ile arasının iyi olmadığını belirten Çolak, "Antalya'daki teknik direktörler seminerine giderken, Fatih Terim, Haluk Ulusoy, Metin ve Oğuz'la uçağa bindim. Başladım dua etmeye. Uçak düşsün de Türkiye kurtulsun diye. Uçak düşmedi. Uçaktan indik. Bir araç geldi, dördü bindi beni arabaya almadılar. Ağladım. Avrupa gol kralı bana yapıyorlar bunu. Bana yapılıyorsa herkese yapılır bu." ifadelerini kullandı.



"FATİH TERİM BAŞKAN OLURSA, BIRAKIRIM"



Fatih Terim'in başarısız olduğunu söyleyen Tanju Çolak, "Fatih Terim, Galatasaray Başkanı olursa ben Galatasaray'ı bırakırım. Bizi çok güzel temsil etti. Çok güzel başarıları oldu ama artık yeter. Artık onun çocuklarıyla torunlarıyla vakit geçirmesi gerekiyor. Bugün Galatasaray başarısızca sebebi Fatih Terim'dir." diyerek sözlerini tamamladı.





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