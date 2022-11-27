Taner Taşkın: 'Galibiyeti getirebilecek pozisyonları bulduk'

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Taner Taşkın, güçlü bir ekiple karşılaştıklarını ve bir puanın kötü sonuç olmadığını söyledi.



Basın toplantısında konuşan Taşkın, maçtan önce Yılport Samsunspor'un en az 4 karşılaşmasını analiz ettiklerini belirterek, "Son 4 haftada 10 puan toplamışlardı. Formda bir ekiple karşılaştık. Çok çalıştığımız yerden gol yedik. Çok kaliteli ayakları var. İki forveti bana göre bu ligin üstünde. Biz mütevazı bir takımız. Ligin en düşük bütçeli takımlarından biriyiz. Birlikte oynamayı iyi yaptığımız için bu kadar puan toplayabildik." diye konuştu.



Taşkın, karşılaşmaya ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:



"Rakibin güçlü yerlerini kapatmak istiyorduk. İlk devre bunu yapmakta muvaffak olamadık. İçeride yaptığımız konuşma ve değişikliklerle beraber ikinci devre istediklerimiz daha çok ortaya çıkmaya başladı. İkinci devre oyun, mücadele anlamında üstün bir Keçiörengücü vardı. Rakibimiz ilk devre bizden daha iyi gözüktü. İkinci devre galibiyeti getirebilecek pozisyonları da bulduk. Karşılaşmanın genel hakkı beraberlik gibi gözükse de maçı koparabilecek pozisyonları bulduğumuza inanıyoruz. Rakibimiz de güçlü bir takım, beraberlik kötü değil ama ikinci devre kazanabileceğimiz bir oyun vardı. Son dakikalardaki pozisyon da bize göre yüzde 100 penaltı. VAR'ın incelemesine rağmen verilmemesi bizi üzdü."





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