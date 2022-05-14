Taner Taşkın: '48 puan garanti bir yerdi'

Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, Spor Toto 1. Lig'de Erzurumspor ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın da güzel bir sezon geçirdiklerini ve deplasmandan da puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:



"Güzel bir sezon geçti. Devre arasında oyuncularımla konuştum. İkinci yarıda sahada daha coşkulu, daha istekli bir takım vardı. Nitekim golleri bulduk ve bir puanla ayrıldık. Her maç bizim için final havasında geçti. Erzurumspor ciddi ve iyi oyunculardan kurulu bir takım. Buradan puanla ayrılıyoruz, rakiplerimizin ne yaptığına bakmadan, ligi kendi adımızla tescillememiz bizim için çok çok önemliydi. 48 puan garanti bir yerdi, 47 puanda rakiplerimizin yenilmesi halinde, ikili, üçlü averajla devreye girecekti. Sıkıntı yaşayabilirdik ama buna oyuncu grubumuz izin vermedi. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Erzurumspor'a play-offda başarılar dilerim."





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