Tammy Abraham'ın evine hırsız girdi!

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Tammy Abraham, evine hırsız girdiğini açıkladı:



"Bir grup aşağılık insan birkaç gün önce evimi soymak için geldi ve bazı değerli eşyaları aldı. Tanrıya şükür ailem tamamen iyi.



Eğer herhangi bir bilginiz varsa ya da bir şey duydunuzsa lütfen bana… pic.twitter.com/1gYrEc8Ld5



— Sporx (@sporx) July 30, 2025