Talisca'dan Fenerbahçe'ye indirim

Fenerbahçe, kiralamak için Al Nassr kulübü ile anlaştığı Anderson Talisca'yı da ücretinde indirime ikna etti. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Talisca'dan Fenerbahçe'ye indirim
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2024 11:49
Fenerbahçe'de yönetimin transferi için uzun süredir uğraştığı Anderson Talisca'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE İKNA ETTİ

Al Nassr Kulübü ile satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden prensipte anlaşan sarı-lacivertliler, Brezilyalı 10 numara ile de sıkı bir pazarlık halindeydi. 12 milyon Euro kazanan 30 yaşındaki futbolcuyu indirime ikna etmeye çalışan Fenerbahçe cephesi, hedefine ulaştı.

BU SEZON PERFORMANSI

Türkiye'ye gelmeyi isteyen 30 yaşındaki futbolcunun, rakamı 10 milyon Euro seviyesine düşürdüğü ve detaylar üzerinde konuşulduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler, son pürüzlerin aşılmasının ardından transferi duyurarak Talisca'yı renklerine bağlayacak.

Al Nassr'da bu sezon 19 maçta sahaya çıkan Talisca, 8 kez gol sevinci yaşadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery