Talisca'dan Fenerbahçe'ye indirim

Fenerbahçe'de yönetimin transferi için uzun süredir uğraştığı Anderson Talisca'da önemli gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE İKNA ETTİ
Al Nassr Kulübü ile satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden prensipte anlaşan sarı-lacivertliler, Brezilyalı 10 numara ile de sıkı bir pazarlık halindeydi. 12 milyon Euro kazanan 30 yaşındaki futbolcuyu indirime ikna etmeye çalışan Fenerbahçe cephesi, hedefine ulaştı.
BU SEZON PERFORMANSI
Türkiye'ye gelmeyi isteyen 30 yaşındaki futbolcunun, rakamı 10 milyon Euro seviyesine düşürdüğü ve detaylar üzerinde konuşulduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler, son pürüzlerin aşılmasının ardından transferi duyurarak Talisca'yı renklerine bağlayacak.
Al Nassr'da bu sezon 19 maçta sahaya çıkan Talisca, 8 kez gol sevinci yaşadı.
FENERBAHÇE İKNA ETTİ
Al Nassr Kulübü ile satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden prensipte anlaşan sarı-lacivertliler, Brezilyalı 10 numara ile de sıkı bir pazarlık halindeydi. 12 milyon Euro kazanan 30 yaşındaki futbolcuyu indirime ikna etmeye çalışan Fenerbahçe cephesi, hedefine ulaştı.
BU SEZON PERFORMANSI
Türkiye'ye gelmeyi isteyen 30 yaşındaki futbolcunun, rakamı 10 milyon Euro seviyesine düşürdüğü ve detaylar üzerinde konuşulduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler, son pürüzlerin aşılmasının ardından transferi duyurarak Talisca'yı renklerine bağlayacak.
Al Nassr'da bu sezon 19 maçta sahaya çıkan Talisca, 8 kez gol sevinci yaşadı.