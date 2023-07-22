Suudiler'den Lautaro Martinez için çılgın teklif!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Lautaro Martinez için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.



Tyc Sports'un haberine göre bir Suudi Arabistan ekibi, Arjantinli yıldıza 4 yıllık ve toplam 240 milyon Euro ücret içeren bir sözleşme teklif etti.



MARTINEZ'IN KARARI BEKLENİYOR



Oyuncunun henüz olumlu yanıt vermediği ifade edilirken, Martinez'in bu tutumu sebebiyle henüz kulüpler düzeyinde bir görüşme gerçekleşmediğinin de altı çizildi.



2018/19 sezonunun başında Racing'den Inter'e transfer olan 25 yaşındaki golcü futbolcu, mavi siyahlı forma ile çıktığı 238 karşılaşmada 102 gol ve 36 asistlik performans sergiledi.



Arjantin Milli Takımı ile de 48 maça çıkan Martinez, 21 kez gol sevinci yaşarken, ülkesiyle 2022 Dünya Kupası ve Copa America şampiyonluğu da yaşamıştı.



