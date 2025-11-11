Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde iki farklı Galatasaray!

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar alan Galatasaray, Süper Lig'de ise son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekti.

calendar 11 Kasım 2025 09:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde iki farklı Galatasaray!
Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, Süper Lig'de ise son haftalarda aynı performansı ortaya koyamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'ı mağlup ederek 9 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 5 haftada ise 7 puan kaybetti.

Galatasaray'ın Liverpool maçıyla başlayan fikstürde aldığı sonuçlar şu şekilde:

Galatasaray 1-0 Liverpool
Galatasaray 1-1 Beşiktaş
Başakşehir 1-2 Galatasaray
Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt
Galatasaray 3-1 Göztepe
Galatasaray 0-0 Trabzonspor
Ajax 0-3 Galatasaray
Kocaelispor 1-0 Galatasaray

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
