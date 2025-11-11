Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde iki farklı Galatasaray!

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, Süper Lig'de ise son haftalarda aynı performansı ortaya koyamadı.
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'ı mağlup ederek 9 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 5 haftada ise 7 puan kaybetti.
Galatasaray'ın Liverpool maçıyla başlayan fikstürde aldığı sonuçlar şu şekilde:
Galatasaray 1-0 Liverpool
Galatasaray 1-1 Beşiktaş
Başakşehir 1-2 Galatasaray
Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt
Galatasaray 3-1 Göztepe
Galatasaray 0-0 Trabzonspor
Ajax 0-3 Galatasaray
Kocaelispor 1-0 Galatasaray
