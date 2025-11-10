Süper Lig'in namağlup tek takımı: Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında evinde Kayserispor'u 4-2 yenerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Sarı-lacivertliler, 12 hafta sonunda ligin bu sezonki tek namağlup takımı olarak milli araya girdi.

calendar 10 Kasım 2025 10:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Süper Lig'in namağlup tek takımı: Fenerbahçe
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 12. haftasının kapanış maçında Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini Asensio, Nene (2) ve Keremin golleriyle 4-2 mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

NAMAĞLUP TEK TAKIM

Fenerbahçe, Süper Lig'de 12. haftanın ardından mağlubiyet görmeyen tek takım oldu.


Müsabaka öncesinde Galatasaray ile ligde yenilgi yüzü görmeyen tek takım durumunda bulunan sarı-lacivertliler, rakibinin Kocaelispor'a mağlup olmasının ardından ligde yenilgisiz tek takım durumuna yükseldi.

LİGDE ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Kanarya, 5 Ekim'de Samsunspor deplasmanında golsüz berabere kaldığı maçın ardından çıktığı 4 maçı da kazandı.

Tedesco'nun öğrencileri, bu süreçte Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Kayserispor maçlarında 3'er puan elde etti.

Sarı-lacivertliler, milli maçlar için verilecek aranın ardından 13. haftada Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. 

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.