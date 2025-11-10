Süper Lig'in namağlup tek takımı: Fenerbahçe

Süper Lig'in 12. haftasının kapanış maçında Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini Asensio, Nene (2) ve Keremin golleriyle 4-2 mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.
NAMAĞLUP TEK TAKIM
Fenerbahçe, Süper Lig'de 12. haftanın ardından mağlubiyet görmeyen tek takım oldu.
Müsabaka öncesinde Galatasaray ile ligde yenilgi yüzü görmeyen tek takım durumunda bulunan sarı-lacivertliler, rakibinin Kocaelispor'a mağlup olmasının ardından ligde yenilgisiz tek takım durumuna yükseldi.
LİGDE ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET
Kanarya, 5 Ekim'de Samsunspor deplasmanında golsüz berabere kaldığı maçın ardından çıktığı 4 maçı da kazandı.
Tedesco'nun öğrencileri, bu süreçte Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Kayserispor maçlarında 3'er puan elde etti.
Sarı-lacivertliler, milli maçlar için verilecek aranın ardından 13. haftada Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.
