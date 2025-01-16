Süper Lig hakemi Erkan Özdamar koşu testini yine geçemedi!

Merkez Hakem Kurulu, hakemlere salı günü atletik test yaptı. Belçikalı danışman Prof. Dr. Werner Helsen'in yer almadığı koşuya Cem Satman nezaret etti.



ERKAN ÖZDAMAR GEÇEMEDİ



Süper Lig'de son iki hafta üst üste maç verilen Erkan Özdamar testi geçemedi. Bir önceki koşu testini de başarısızlıkla tamamlayan Erkan Özdamar'ın talimat gereği klasman düşürülmesi gerekiyor.



Volkan Bayarslan, Yaşar Kemal Uğurlu, Kürşat Filiz ve Sarper Barış Saka raporlu oldukları için teste girmedi. Bu isimler mazeret bildirip haftaya koşmak istediklerini belirtti.



YAŞAR KEMAL UĞURLU YİNE KATILMADI



Yaşar Kemal Uğurlu geçen sezon da raporlu olduğu için hiç koşmadan maç yönetti. Yönetmeliklere göre, iki koşuda başarısız olan hakem klasman düşüyor. Bu nedenle Uğurlu'nun uzun süreli mazeret bildirmesi ya da hakemliği dondurması gerekiyor.



