Süper Lig hakemi Erkan Özdamar koşu testini yine geçemedi!

MHK'nin Süper Lig hakemlerine salı günü Riva'da gizli bir atletik test yapıldı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Süper Lig hakemi Erkan Özdamar koşu testini yine geçemedi!
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16 Ocak 2025 10:42
Merkez Hakem Kurulu, hakemlere salı günü atletik test yaptı. Belçikalı danışman Prof. Dr. Werner Helsen'in yer almadığı koşuya Cem Satman nezaret etti.

ERKAN ÖZDAMAR GEÇEMEDİ

Süper Lig'de son iki hafta üst üste maç verilen Erkan Özdamar testi geçemedi. Bir önceki koşu testini de başarısızlıkla tamamlayan Erkan Özdamar'ın talimat gereği klasman düşürülmesi gerekiyor.

Volkan Bayarslan, Yaşar Kemal Uğurlu, Kürşat Filiz ve Sarper Barış Saka raporlu oldukları için teste girmedi. Bu isimler mazeret bildirip haftaya koşmak istediklerini belirtti.

YAŞAR KEMAL UĞURLU YİNE KATILMADI

Yaşar Kemal Uğurlu geçen sezon da raporlu olduğu için hiç koşmadan maç yönetti. Yönetmeliklere göre, iki koşuda başarısız olan hakem klasman düşüyor. Bu nedenle Uğurlu'nun uzun süreli mazeret bildirmesi ya da hakemliği dondurması gerekiyor.

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