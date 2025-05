Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e çıkacak son takım, Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor play-off final maçında belli olacak.Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki play-off finali saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Mücadele TRT Spor ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.Sezona teknik direktör Şenol Can'la başladıktan sonra David Sassarini ve Orhan Ak'ın görev yaptığı Fatih Karagümrük'te son olarak Onur Can Korkmaz takımın başına getirildi.Ligde uzun süre ilk 2 içinde yer almasına rağmen Gençlerbirliği'ne geçilen İstanbul temsilcisi, sezonu 66 puanla 3. sırada tamamladı. Statü gereği doğrudan play-off finaline yükselen Fatih Karagümrük, geçmiş sezonlarda yer aldığı Süper Lig vizesi için bir kez daha sahaya çıkacak.1982-1983 sezonunda teknik direktör İlyas Datça (Ilie Datcu) yönetiminde direkt Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, ikinci kez yer aldığı play-off'ta daha önce 2019-2020'da teknik direktör Şenol Can yönetiminde Ankara'daki final maçında Adana Demirspor'a penaltılarda üstünlük sağlayarak Süper Lig'e çıktı.1. Lig'de teknik direktör değişikliğine gitmeyen 3 takımdan biri olan Bandırmaspor, Mustafa Gürsel yönetiminde ligi 64 puan ve averajla 5. sırada bitirdi. Play-off ilk turunda Erzurumspor FK'yi, ikinci turda da Geosis Boluspor'u saf dışı bırakan Bandırmaspor, finalde Fatih Karagümrük'ün rakibi oldu.2021-2022'de yine Mustafa Gürsel'in çalıştırdığı Bandırmaspor, finale kadar yükseldiği play-off'ta İstanbulspor'a yenilerek Süper Lig'e çıkamadı.Daha önce Süper Lig'de yer almayan Bandırmaspor, Süper Lig vizesi aldığı takdirde Balıkesirspor'dan sonra Balıkesir'i Süper Lig'de temsil edecek 2. takım olacak.İki ekibin bu sezon ligde karşılaştığı müsabakalarda Bandırmaspor rakibine 1-0 ve 2-1'lik skorlarla üstünlük kurdu.Profesyonel liglerde 14 kez karşılaşan iki ekipten Bandırmaspor'un 8, Fatih Karagümrük'ün 3 galibiyeti bulunurken 3 müsabaka da eşitlikle tamamlandı. Bandırmaspor'un 19 gol bulduğu karşılaşmalarda Fatih Karagümrük de 9 gol üretti.Normal sezonda 21 gole ulaşarak Kocaelispor'dan Oğulcan Çağlayan'la beraber gol kralı olan Fatih Karagümrük'ten Wesley Moraes finalde takımının en büyük kozu olacak.Türkiye kariyerinde 4 kez 1. Lig'de gol krallığı yaşayan 40 yaşındaki Bandırmasporlu Marco Paixao, sezonu 17 golle tamamladıktan sonra play-off'ta Geosis Boluspor karşısında her iki maçta da birer gol kaydetti.Portekizli golcü Altay formasıyla 2020-2021 sezonunda sonradan oyuna dahil olduğu play-off finalinde Altınordu karşısında 90. dakikada takımının tek golünü atmış ve siyah-beyazlı takımın 18 yıl sonra Süper Lig'e dönmesine katkı vermişti.Sakarya'nın ilk kez ev sahipliği yapacağı final, 11. farklı kentte oynanacak. Sakarya'dan önce Ankara'da 8, İstanbul'da 6, Antalya'da 4, Konya'da 3, Eskişehir ve İzmir'de 2, Adana, Bursa, Kocaeli ve Manisa'da da birer kez play-off finali oynandı.Play-off'un 30. defa uygulandığı 1. Lig'de 23 takım play-off sonunda bir üst lige çıktı.Play-off'ta Kasımpaşa 3 kez Süper Lig'e yükselirken; Antalyaspor, Eskişehirspor, Göztepe, Konyaspor, Sakaryaspor ikişer; Adana Demirspor, Alanyaspor, Altay, Bodrum FK, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, İstanbulspor, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Pendikspor, Şekerspor ve Zeytinburnuspor da birer kez Süper Lig vizesi aldı.Ligde 1993-1994 sezonunda play-off'tan Süper Lig'e iki takım (Adana Demirspor ve Antalyaspor) yükselmişti.