Süper Lig'de maçlar 11 dakika uzuyor

Futbolseverlerin ilk olarak 2022 Dünya Kupası'nda tanıştığı ek uzatma süresi, federasyonların da teşvikiyle tüm liglerde uygulamaya geçti.



Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), dünyanın önde gelen 70 liginde yaptığı araştırmada sakatlığa da bağlı gecikme süresine ilişkin çarpıcı veriler ortaya koydu.



Geçen dönem ve bu sezonu kapsayan analizde Süper Lig'de bir maç ortalama 101 dakika 7 saniye oynanırken hakemler 11 dakika 7 saniye uzatıyor. Müsabakaların %77.8'i 100 dakikayı aşarken yalnızca %22.2'si bu skaladan az sürdü.



Bu çerçeveler ışığında Süper Lig, Avrupa'nın birinci lig klasmanında en fazla uzatma oynatılan 6'ıncı, dünyanın 21'inci ligi oldu.



ZİRVEDE KIBRIS RUM KESİMİ VAR



Avrupa'da 15 dakika ile zirvede yer alan Kıbrıs Rum Kesimi Ligi'ni, Portekiz Primeira Liga (14:20), İspanya La Liga (13:03), İngiltere Premier Lig (11:46) ve Romanya Liga 1 (11:39) takip etti. En az uzanan maçlar ise 6 dakika 7 saniyeyle Finlandiya Ligi'nde gerçekleşti.



Trendyol 1. Lig'de ise karşılaşmalar 10 dakika 13 saniye fazladan oynatılırken toplamda 100 dakika 13 saniye top saha içinde kaldı. Maçlarda %55.6'lık dilim 100 dakikayı geçerken geriye kalan %44.4'ünde bu sınıra erişemedi.



