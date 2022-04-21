Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli olurken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Cüneyt Çakır'a da görev verdi.



TFF MHK'den yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Çakır, 24 Nisan Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Kayserispor arasındaki maçı yönetecek.



MHK, 8 Mart tarihli toplantısında Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirlerken, Cüneyt Çakır'ın yanı sıra 13 hakemi liste dışı bırakmıştı. TFF Tahkim Kurulu ise 26 Mart'ta itirazlar sonrası oy çokluğuyla kararı kaldırmıştı.



Son olarak ligin 28. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor maçını yöneten Cüneyt Çakır, 4 hafta sonra ligde görev yapacak.



34. hafta maçlarının hakemleri



Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında görev yapacak hakemler şunlar:



Cuma:



20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler



23 Nisan Cumartesi:



16.00 Gaziantep FK-Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz



16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor: Erkan Özdamar



20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu



24 Nisan Pazar:



16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler



16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka



20.30 Altay-Galatasaray: Volkan Bayarslan



20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır



25 Nisan Pazartesi:



20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk



20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa: Yasin Kol





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