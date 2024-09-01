Süper Lig'de 7 gollü şahane maç! Başakşehir geri döndü!

Süper Lig'de Alex de Souza'lı Antalyaspor, Başakşehir deplasmanında 2-0 öne geçti. Ancak Çağdaş Atan'lı Başakşehir maçı 5-2 kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 7 gollü şahane maç! Başakşehir geri döndü!
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01 Eylül 2024 21:13
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçında Başakşehir ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Antalyaspor deplasmanda 2-0 öne geçti ama Başakşehir maçı 5-2 kazandı.

Antalyaspor'un gollerini 2. ve 41. dakikada Sam Larsson kaydetti.

Başakşehir'in golleri 43. dakikada Joao Figueiredo, 62. dakikada Deniz Türüç, 64,72 ve 80. dakikada Krzysztof Piatek'ten geldi.

Bu galibiyetin ardından Başakşehir puanını 7'ye yükseltti. Antalyaspor 4 puanda kaldı.

Süper Lig'de milli aranın ardından Başakşehir, Bodrum FK'ya konuk olacak. Antalyaspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.

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