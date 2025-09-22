22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
3-1
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
3-2
22 Eylül
Marsilya-PSG
1-0
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
0-070'
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
1-3
22 Eylül
Millwall-Watford
1-089'

Süper Lig'de 6. haftanın görünümü!

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta geride kalırken Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

calendar 22 Eylül 2025 22:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de 6. haftanın görünümü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta bugün oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Galatasaray, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

Ligde haftanın önemli maçlarında Fenerbahçe, konuk olduğu Kasımpaşa ile, Trabzonspor ise evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ise deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu.


Süper Lig'in 6. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Göztepe-Beşiktaş: 3-0

Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor: 1-0

Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor: 1-1

Trabzonspor-Gaziantep FK: 1-1

RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: 1-1

Kocaelispor-Çaykur Rizespor: 1-1

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 1-1

Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 3-2

Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1

PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 6 6 0 0 18 2 16 18
2.GÖZTEPE A.Ş. 6 3 3 0 10 2 8 12
3.FENERBAHÇE 6 3 3 0 10 5 5 12
4.SAMSUNSPOR 6 3 2 1 8 6 2 11
5.TRABZONSPOR 6 3 2 1 5 3 2 11
6.HESAP.COM ANTALYASPOR 6 3 1 2 7 6 1 10
7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 6 3 1 2 8 10 -2 10
8.CORENDON ALANYASPOR 6 2 3 1 8 6 2 9
9.TÜMOSAN KONYASPOR 5 2 1 2 10 7 3 7
10.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 5 1 3 1 5 4 1 6
11.BEŞİKTAŞ 4 2 0 2 4 7 -3 6
12.KASIMPAŞA 6 1 2 3 5 7 -2 5
13.ÇAYKUR RİZESPOR 5 1 2 2 3 7 -4 5
14.ZECORNER KAYSERİSPOR 5 0 4 1 4 8 -4 4
15.İKAS EYÜPSPOR 6 1 1 4 4 10 -6 4
16.GENÇLERBİRLİĞİ 6 1 0 5 4 9 -5 3
17.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 6 1 0 5 4 12 -8 3
18.KOCAELİSPOR 6 0 2 4 3 9 -6 2
7. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

26 Eylül Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

27 Eylül Cumartesi:

17.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Gaziantep FK-Samsunspor (Gaziantep)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

28 Eylül Pazar:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

20.00 Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor (Chobani)

20.00 Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)

29 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş)

