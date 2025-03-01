Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş, George Puşcaş ile yaşadığı pozisyonun ardından kafa travması şüphesiyle hastaneye götürüldü. pic.twitter.com/NqLsvhMyIn



— Sporxtv (@sporxtv) March 1, 2025

56. dakikada Bardhi'nin sol kanattan kullandığı köşe atışında kafayla topu yerden sektiren Ajeti'nin vuruşunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.



69. dakikada Mohammed'in uzaktan sert şutunda, kaleci Murat Uğur Eser topu kornere çeldi.



75. dakikada rakip ceza sahasından atılan uzun topta Ozan Demirbağ'dan önce kalesini terk eden kaleci Diogo Sousa ceza sahası dışında kafayla topu uzaklaştırdı.



90+4. dakikada ceza sahası yayı civarında Salih Kavrazlı'nın vuruşunda, kaleci Diogo Sousa yatarak topa hakim oldu.



Karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Bu arada kaleci Vedat Karakuş, ilk yarının sonlarına doğru Puscas ile mücadelesinde kafasına aldığı darbeyle sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vedat'ın bilincinin açık olduğu belirtildi.



Stat: Yeni Adana



Hakemler: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Murat Altan



Adana Demirspor: Vedat Karakuş (Dk. 38 Murat Uğur Eser), Burhan Ersoy (Dk. 67 Aksel Aktaş), Tolga Kalender, Arda Okan Kurtulan (Dk. 46 Ozan Demirbağ (Dk. 90+8 Ahmet Yılmaz)), Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Maestro, Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Yusuf Barası (Dk. 88 Osman Kaynak), Aimbetov (Dk. 46 Salih Kavrazlı)



Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka (Dk. 89 Celal Dumanlı), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Dk. 46 Seferi), Mohammed, Bardhi (Dk. 72 Gökdeniz Bayrakdar), Fredy, Okita (Dk. 80 Ege Bilsel), Puscas (Dk. 80 Dimitrov)



Sarı kartlar: Dk. 10 Mohammed, Dk. 45+1 Bardhi, Dk. 85 Celustka, Dk. 90+5 Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK), Dk. 26 Burhan Ersoy, Dk. 90+8 Murat Uğur Eser (Adana Demirspor)





Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının ilk maçında Adana Demirspor, Bodrum FK'yi konuk etti.Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maç, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.Bu sonuçla birlikte 24 puana ulaşan Bodrum FK, 16. sıraya yerleşti. -2 puana ulaşan Adana Demirspor ise 19. sırada konumlandı.Ligde bir sonraki hafta Adana Demirspor, Samsunspor'a konuk olacak. Bodrum FK ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.Bodrum FK, yeni teknik direktörü Jose Morais yönetiminde sergilediği performansla dikkat çekiyor.Ege temsilcisi, Morais ile toplamda 5 maça çıktı. Bodrum FK, ligde Morais yönetiminde 4 maçta 8 puan topladı. Morais'in ekibi, kupada ise Sivasspor'u 1-0'lık skorla yendi.Bodrum FK'nin Jose Morais ile 5 maçta kalesinde gol görmemesi dikkat çekti.Bodrum FK 0-0 GöztepeBaşakşehir 0-1 Bodrum FKBodrum FK 1-0 HataysporSivasspor 0-1 Bodrum FK (Türkiye Kupası)Adana Demirspor 0-0 Bodrum FKKarşılaşmanın 35. dakikasında Adana Demirspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda George Puscas'ın dizi Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş'un kafasının arkasına geldi.Vedat Karakuş, bu müdahale sonrası sakatlık yaşadı. Oyundan çıkmak zorunda kalan Vedat Karakuş için sahaya ambulans girdi ve 27 yaşındaki kaleci hastaneye kaldırıldı.Adana Demirspor'da karşılaşmanın 38. dakikasında Vedat Karakuş yerine Mustafa Uğur Eser oyuna dahil oldu.Öte yandan daha sonra yayıncı kuruluş Vedat Karakuş'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 27 yaşındaki futbolcunun bilincinin açık olduğu ve kontroller için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Mücadelede Bodrum FK'nin iki golü ofsayta takıldı...48. dakikada Bodrum FK kontratağında Fredy'nin pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Okita, süratle ilerleyip ceza alanına girdikten sonra çapraz pozisyonda sağ ayağıyla yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Pozisyonun tamamlanmasından sonra yardımcı hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.Yapılan VAR incelemesinden sonra hakem endirekt serbest vuruşun kullanılmasını istedi.51. dakikada ise deplasman ekibinde sol kanatta topu alan Okita, meşin yuvarlağı sağına çekip ceza alanına doğru ortasını yaptı. Penaltı noktasının solunda olan Puşçaş, kafayla topu kale alanının önüne doğru indirdi. Seferi havadan gelen topa tek vuruşunu yaptı ancak kaleci Murat yaptığı kurtarışla kale alanının önüne doğru topu çeldi. Seken topu takip eden Seferi, bu kez topu boş kaleye göndermeyi başardı. Pozisyonun tamamlanmasının ardından yardımcı hakem bir kez daha ofsayt bayrağını kaldırdı.Yaklaşık 2 dakika süren VAR incelemesinden sonra mücadele endirekt serbest vuruşla yeniden başladı.5. dakikada Cenk Şen'in ceza sahasında uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Tolga Kalender'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.33. dakikada Fredy'nin sağ kanattan kale sahası içine gönderdiği topta Puscas ile kaleci Vedat Karakuş arasında oluşan karambol sonrası kaleye yönelen meşin yuvarlağı Arda Okan Kurtulan çizgi üzerinden çıkardı.41. dakikada ceza sahası içinde Fredy'nin topuk pasında sol çaprazda topla buluşan Okita'nın vuruşunda, kaleci Murat Uğur Eser meşin yuvarlağı kornere çeldi.42. dakikada sağ kanattan Cenk Şen'in ortasında topla buluşan Puscas'ın sol ayakla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Murat Uğur Eser'den döndü. Devam eden pozisyonda Puscas'ın tekrar diziyle yaptığı vuruşta top dışarı çıktı.44. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan Bünyamin Balat'ın vuruşunda, top direği sıyırarak dışarı gitti.Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.