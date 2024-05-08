Phoenix Suns'ın Kevin Durant, Devin Booker ve Bradley Beal'dan oluşan yıldız üçlüsünü takımda tutmayı planladığı ancak koç Frank Vogel konusunda henüz karara varmadığı bildirildi.



Suns'ın Minnesota Timberwolves'a karşı hayal kırıklığı yaratan playoff ilk tur performansı, daha dengeli bir kadro oluşturmak adına süperstar ikilisi Durant ve Booker'ı ayırmak zorunda kalabilecekleri yönünde bazı spekülasyonlara yol açmıştı.



Lakin ESPN'den Brian Windhorst, The Rich Eisen Show'da konuk olduğu sırada bu konuda şu açıklamaları yaptı:



"Ligdekiler bunu söylüyor mu? Evet. Bunu yapmak durumunda kalacaklarını düşünen birçok kişiyle konuşmuştum. Peki Suns da böyle düşünüyor mü? Hayır. Bence Suns' bu üç yıldız oyuncuyu da elinde tutma niyetinde. Kadroda ayarlamalar yapıp, bazı sistem ve süreçlerini değiştirerek gelecek yıl daha iyi olmaya çalışacaklar."



Windhorst ayrıca Durant'in Suns'ın devamlılığından nasıl faydalanabileceği hakkında konuştuğunu da vurguladı.



Suns ekibinin, Vogel'ın başantrenör olarak takımdaki geleceği konusunda "yakın zamanda" karara varacağı iddia edilmişti.





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