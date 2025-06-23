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Suns, Vasilije Micic'in opsiyonunu kullanmayacak

Phoenix Suns, Sırp oyun kurucu Vasilije Micic'in 2025–26 sezonu için 8.1 milyon dolarlık takım opsiyonunu kullanmamayı planlıyor.

calendar 23 Haziran 2025 16:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Suns, Vasilije Micic'in opsiyonunu kullanmayacak
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Phoenix Suns, Sırp oyun kurucu Vasilije Micic'in 2025–26 sezonu için 8.1 milyon dolarlık takım opsiyonunu kullanmamayı planlıyor.

Gelişme, gophnx.com yazarı Gerald Bourguet tarafından duyuruldu.

Micic, sezon ortasında gerçekleşen bir takasla Suns kadrosuna katılmış, ancak yalnızca beş maçta 21 dakika süre alabilmişti. Phoenix öncesinde Charlotte Hornets formasıyla 36 maçta 7.5 sayı ve 3.5 asist ortalamaları yakalayan Micic, %34.8 saha içi ve %36 üçlük isabetiyle oynamıştı.

Micic'in eski kulübü Kızılyıldız, oyuncuyu üç yıllık 10 milyon avroluk bir kontratla yeniden Belgrad'a getirmek istiyor. EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe'nin yanı sıra Hapoel Tel Aviv ve Anadolu Efes'in de deneyimli guard ile ilgilendiği ifade ediliyor.


Suns yönetimi, opsiyonu kullanıp kullanmayacağına 29 Haziran'a kadar karar verecek. Eğer opsiyon reddedilirse, Micic serbest oyuncu statüsüne geçecek ve hem Avrupa takımlarına hem de NBA kulüplerine imza atabilecek.

Phoenix cephesinde Kevin Durant takasının ardından kadroda köklü değişikliklerin devam etmesi bekleniyor. Takımın 36–46'lık sezon performansı ve play-off dışı kalması, yeniden yapılanma sürecini hızlandırdı.


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