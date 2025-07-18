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Suns, Jonathan Kuminga'yı radarına aldı

Phoenix Suns, NBA muhabiri Jake Fischer'ın haberine göre, Golden State Warriors'ın genç forveti Jonathan Kuminga ile ilgilenen takımlar arasına katıldı.

calendar 18 Temmuz 2025 12:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Suns, Jonathan Kuminga'yı radarına aldı
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Phoenix Suns, NBA muhabiri Jake Fischer'ın haberine göre, Golden State Warriors'ın genç forveti Jonathan Kuminga ile ilgilenen takımlar arasına katıldı.

Kaynaklar, Suns yönetiminin Kuminga için olası bir "sign-and-trade" (imzala ve takas et) senaryosunu gündeme getirdiğini ifade ediyor. Ancak böyle bir hamlenin hem mali hem de lojistik açıdan oldukça karmaşık olacağı belirtiliyor; zira Phoenix şu anda maaş sınırı açısından dar bir alana sahip.

Suns'ın bu ilgisi, geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncu Bradley Beal ile yapılan kontrat feshi sonrası geldi. Beal'ın kontratının "waive-and-stretch" maddesi kapsamında yeniden yapılandırılması, Suns'ın maaş bütçesinde belirli bir esneklik yarattı.


Bu esneklik sonrası Kuminga ve Warriors cephesiyle temas kuran Phoenix, genç oyuncunun atletizmi ve iki yönlü potansiyelini mevcut kadrolarına değerli bir katkı olarak görüyor.

Henüz görüşmelerin erken aşamada olduğu ifade edilse de, Suns'ın Kuminga'ya olan ilgisi, oyuncunun gelişen yetenek setine ve uzun vadeli potansiyeline olan yüksek inancı yansıtıyor.

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