Süleyman Hurma: 'Karagümrük küme düşürüldü'

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, sponsorluk anlaşması imza töreninde konuştu.



Süleyman Hurma, Türkiye'deki firmaları spora ve sanata destek olmaya davet ederek, "Sponsorların desteklemediği sanat ve sporun uluslararası seviyede yarışması mümkün değil. Sanat ve sporun iyi olmadığı toplumun da medeni seviyeye çıkması mümkün değil. Devletimizden de bir ricamız var, sponsorluk yasasının mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor. Dünyadaki diğer örnekleriyle eşit seviyeye gelmesi gerekir ki biz de dünyadaki rakiplerimizle yarışabilelim." ifadelerini kullandı.



"KÜME DÜŞÜRÜLDÜK"



Fatih Karagümrük'ün tutkulu taraftarıyla ülkenin saygın ve etkin spor kulüplerinden olduğunu anlatan Hurma, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz sezon maalesef Fatih Karagümrük küme düşürüldü. Hatta bizimle yarışan takımların birisinin başkanı da bunu geçtiğimiz haftalarda televizyonda söyledi. O takımla aramızda sezon bitiminde 1 puan vardı. Fatih Karagümrük sadece üst yapısında değil, altyapı olarak da değerli bir kulüp. 3 binin üzerinde sporcuya hizmet ediyoruz. Bu sezon elimizdeki imkanlar neredeyse sıfır olmasına rağmen Türkiye liglerinde yarışan takımlar içinde milli takımlara en fazla oyuncu veren kulüplerden birisiyiz. 12 oyuncumuzu milli takımlara verdik."



"BU İRADE BİZDE VAR"



Sözleşmeler sebebiyle sezon başında yalnızca 3 genç oyuncunun kadroda olduğunu vurgulayan Hurma, "Bir an önce harekete geçip kadroyu kurduk. Şu anda uluslararası arenada takip edilen bir kulübüz. Benim şampiyonluktan hiçbir kuşkum yok. Bunu yapacak irade bizde var, taraftarımızda var, semtimizde var." açıklamasını yaptı.



"YIKILIP YENİDEN YAPILMALIDIR"



Türk futbolunda sorunların bitmesi için ciddi bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu aktaran Hurma, "Türk futbolu arsa seviyesine inmelidir, yıkılıp yeniden yapılmalıdır. Dünyanın hiçbir yerinde 160'a yakın profesyonel takım yoktur, olmaz, olamaz. Bu ülkenin imkan ve koşulları ne bu kadar ekonomiyi ne de bu kadar sporcuyu kaldırır. Bunun haricinde alacağımız tedbirlerin tamamı anlık olacaktır." diye konuştu.



