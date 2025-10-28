Stuttgart'tan sakatlık açıklaması: Maxi Mittelstadt

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, hafta sonu öncesi kadro durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.



Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe ile oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında sakatlanan savunma oyuncusu Maxi Mittelstadt'in durumunun belirsiz olduğunu açıkladı.



SAKATLIK İÇİN AÇIKLAMA



Hoeness, sakatlık sürecini şu sözlerle özetledi:



"Mittelstadt'in durumu hala şüpheli. Eğer antrenman yapabilirse iyiye işaret, ancak hiçbir risk almayacağız. İstanbul'da bacağına ciddi bir darbe aldı ve bu onu zorluyor."



Başarılı teknik adam, diğer futbolcularla ilgili ise olumlu konuştu:



"Tüm diğer oyuncular hazır durumda."



Stuttgart cephesi, son kontrollerin ardından Mittelstadt hakkında kesin kararını maç günü verecek.



