28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Stuttgart'tan sakatlık açıklaması: Maxi Mittelstadt

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, savunma oyuncusu Maxi Mittelstadt'ın sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, hafta sonu öncesi kadro durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe ile oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında sakatlanan savunma oyuncusu Maxi Mittelstadt'in durumunun belirsiz olduğunu açıkladı.

SAKATLIK İÇİN AÇIKLAMA

Hoeness, sakatlık sürecini şu sözlerle özetledi:

"Mittelstadt'in durumu hala şüpheli. Eğer antrenman yapabilirse iyiye işaret, ancak hiçbir risk almayacağız. İstanbul'da bacağına ciddi bir darbe aldı ve bu onu zorluyor." 

Başarılı teknik adam, diğer futbolcularla ilgili ise olumlu konuştu: 

"Tüm diğer oyuncular hazır durumda."

Stuttgart cephesi, son kontrollerin ardından Mittelstadt hakkında kesin kararını maç günü verecek.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
