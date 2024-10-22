UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Juventus, Stuttgart'ı konuk etti.



Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Stuttgart, 1-0 kazandı.



Mücadelenin 84. dakikasında Juventus'ta Danilo kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Stuttgart'ta Enzo Millot ise, 86. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Dakikalar 90+2'yi gösterirken, Stuttgart'ta El-Bilal Toure golünü attı ve takımına galibiyeti getirdi.



Bu sonuçla birlikte Juventus 6 puanda kaldı, Stuttgart ise 4 puana ulaştı.



MİLLİLERİMİZ FORMA GİYDİ



Öte yandan Milli futbolcularımızdan Kenan Yıldız , Juventus'ta; Atakan Karazor ise Stuttgart'ta 90 dakika forma giydi.



Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Juventus, Lille'e konuk olacak. Stuttgart ise Atalanta'yı ağırlayacak.