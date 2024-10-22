Stuttgart'tan Juventus'a 90+2 şoku!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Stuttgart, deplasmanda Juventus'u 1-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Stuttgart'tan Juventus'a 90+2 şoku!
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22 Ekim 2024 23:58
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Juventus, Stuttgart'ı konuk etti. 

Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Stuttgart, 1-0 kazandı. 

Mücadelenin 84. dakikasında Juventus'ta Danilo kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Stuttgart'ta Enzo Millot ise, 86. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Dakikalar 90+2'yi gösterirken, Stuttgart'ta El-Bilal Toure golünü attı ve takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla birlikte Juventus 6 puanda kaldı, Stuttgart ise 4 puana ulaştı. 

MİLLİLERİMİZ FORMA GİYDİ

Öte yandan Milli futbolcularımızdan Kenan Yıldız, Juventus'ta; Atakan Karazor ise Stuttgart'ta 90 dakika forma giydi.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Juventus, Lille'e konuk olacak. Stuttgart ise Atalanta'yı ağırlayacak.
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