Stuttgart, Hollanda'da net skorla galip!

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Go Ahead Eagles ile Stuttgart karşı karşıya geldi. De Adelaarshorst'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Stuttgart 4-0'lık skorla kazandı.



Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 20 ve 35. dakikalard Jamie Leweling, 59. dakikada Bilal El Khannous ve 90+3. dakikada Badredine Bouanani kaydetti.



Alman ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Atakan Karazor, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Üst üste ikinci galibiyetini alan Stuttgart, puanını 9'a çıkardı. Eagles ise 6 puanda kaldı.



Stuttgart, gelecek hafta Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacak. Eagles ise Lyon deplasmanına gidecek.



