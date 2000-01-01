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Stevens: "Celtics'in en önemli oyuncusu, Smart"

Boston Celtics koçu Brad Stevens, Boston'ın en "önemli" oyuncusunun Marcus Smart olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics koçu Brad Stevens, Boston'ın en "önemli" oyuncusunun Marcus Smart olduğunu açıkladı.

Smart, sahanın savunma ucunda Celtics için her zaman vokal bir lider ve atmosfer belirleyici olmuştu.

Bu nedenle Stevens'ın Smart'ın iletişim yeteneğinin, Boston'ın boş Orlando salonlarındaki başarısında hayati bir rol oynayacağını söylemesi şaşırtıcı değil:

"Oyunun başlangıcından itibaren, ekibimizdeki herkes kadar önemli olacak."

26 yaşındaki oyuncu, bir kez daha Yılın Savunmacısı ödülüne aday konumda. Basketball Reference'a göre, Boston'ın rakipleri, Smart saha dışındayken 108.4 hücum reytingine sahipken, kendisi sahadayken 106.0 reytingine sahip oluyorlar.


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