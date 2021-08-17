"Steven Caulker'ın 3 Milyon euroluk ayrılık şartı"

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Steven Caulker, sıkıntı yarattı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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'Steven Caulker'ın 3 Milyon euroluk ayrılık şartı'
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17 Ağustos 2021 10:42
Fenerbahçe Yönetimi, teknik adamı getirmeden imza attırdığı Steven Caulker nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Yönetimin ısrarına rağmen Vitor Pereira, bu oyuncuyu kadroda düşünmediğini bir kez daha iletti.

Sarı-Lacivertliler, İngiliz stoperi Süper Lig takımlarına önerdi ancak yıllık 1.2 milyon Euro maaşının yanı sıra imza parası alan Caulker'ın maliyeti, diğer ekiplerin gözünü korkuttu.

Fanatik Gazetes'inde yer alan habere göre, 29 yaşındaki oyuncu, 2 yıllık sözleşmesinin feshi karşılığında 3 milyon Euro'ya yakın tazminat talebinde bulundu. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe yönetimi, Caulker'ı kiralık olarak bir takıma göndermek için harekete geçti.


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