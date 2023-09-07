Eski NBA yıldızı Steve Nash, kendisi gibi bir diğer Kanadalı yıldız oyuncu olan Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander'a övgülerini sundu.



Gilgeous-Alexander, NBA'de All-NBA birinci beşine seçilerek çıkış yaptığı bir sezonu geride bıraktıktan sonra, bu yaz bir süredir FIBA Dünya Kupası'nda Kanada Milli Takımı'nı temsil ediyordu.



Gelmiş geçmiş en iyi Kanadalı basketbolcu olarak kabul edilen Nash, Shai'in FIBA'daki performansından bahsetti ve yeteneklerini şu ifadelerle övdü:



"İşini biliyor. Basketbol becerileri ve sorumluluk bilinci üst düzeyde. Kadronuzda böyle bir oyuncunun olması çok güzel bir şey."



Gilgeous-Alexander, merakla beklenen çeyrek final karşılaşmasında Luka Doncic'li Slovenya'yı eleyerek, Kanada'yı FIBA Dünya Kupası'nda yarı finale taşımıştı.



