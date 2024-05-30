Beşiktaş'tan Salih Uçan açıklaması!

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, sözleşmesi biten Salih Uçan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vardar, yeni teknik direktör konusuyla ilgili de konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Salih Uçan açıklaması!
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30 Mayıs 2024 18:38
Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, sözleşmesi biten Salih Uçan ile ilgili açıklamalar yaptı. Varda Slaven Bilic iddialarını da cevapladı.

Habertürk'ten Oğuzhan Genç'e konuşan Mete Vardar yaptığı açıklamada, "Bu akşam asbaşkanımız Onur Göçmez ile birlikte Salih Uçan'la görüşeceğiz. Salih, Beşiktaş'ı çok seviyor. Anlaşma sağlayacağımıza inanıyorum." dedi.

SLAVEN BILIC İDDİALARI

Slaven Bilic iddialarıyla ilgili de konuşan Vardar, "Teknik adam çalışmaları konusunda yorum yapmıyorum. Şu anda herhangi bir şey söylemem doğru olmaz. Başkanımız Hasan Arat ve yönetimimiz görüşmelerini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

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