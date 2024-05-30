Fenerbahçe, Bright Osayi Samuel'in sözleşmesini uzatmak istiyor.
Sarı-lacivertliler, sözleşmesi 2025 yılında bitecek Nijeryalı futbolcu ile yeni sözleşme için görüşmelere başladı.
Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlık seçimini kazanması halinde 26 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan Osayi Samuel, 4 gol attı ve 6 asist yaptı.
Sarı-lacivertliler, sözleşmesi 2025 yılında bitecek Nijeryalı futbolcu ile yeni sözleşme için görüşmelere başladı.
Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlık seçimini kazanması halinde 26 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan Osayi Samuel, 4 gol attı ve 6 asist yaptı.