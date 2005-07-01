Steve Nash, Brooklyn Nets'in yeni koçu oldu!

Brooklyn Nets, takımın NBA tarihindeki 23. başantrenörü olarak, efsane oyuncu Steve Nash'i işe aldı.



Ekibin, Jacque Vaughn'un baş asistan olarak Brooklyn'de devam edeceğini duyurdu.



Nash, Golden State Warriors'da oyuncu geliştirme danışmanı olarak, dört NBA Finali serisi ve iki NBA şampiyonluğu kazanan kadroya katkıda bulunarak geçirdiği beş sezonun ardından Nets'e katıldı.



Nash, şu ifadeleri kullandı:



"Böylesine birinci sınıf bir organizasyonda bu fırsata sahip olduğum için onur duyuyorum ve Sean Marks, Joe Tsai ve eşi Clara'ya bu takımı ileriye götürme yeteneğime inandıkları için teşekkür etmek istiyorum."



"Koçluk yapmak, zamanı geldiğinde takip etmek istediğimi bildiğim bir şeydi ve burada Brooklyn'de sahip olduğumuz seçkin oyuncu ve personel grubuyla çalışabildiğim için minnettarım. Ailemle birlikte Brooklyn'e taşınmak ve bu topluluğun etkili üyeleri olmak için sahadaki ekibin geleceği konusunda heyecanlıyım."



"BİZİ ÜST DÜZEY REKABETE HAZIRLAYACAK"



Genel menajer Sean Marks, Nash'in işe alımı için şu şekilde konuştu:



"Farklı geçmişlere sahip çok sayıda başarılı koç adayı ile görüştükten sonra, vermemiz gereken zor bir karar olduğunu biliyorduk. Steve'de oyuncularımızın saygısını kazanacak bir lider, iletişimci ve akıl hocası görüyoruz. Steve'i yıllardır tanıma ayrıcalığına sahip oldum. Oyunumuzdaki en büyük saha liderlerinden biri olarak, basketbol zekasına ve takım başarısına öncelik verme konusundaki özverili yaklaşımına ilk elden şahit oldum."



"Oyunla ilgili içgüdüleri, oyuncularla iletişim kurma ve ortak bir hedef doğrultusunda birleştirme yeteneğiyle birleştiğinde, bizi ligin en üst seviyelerinde rekabet etmeye hazırlayacak. Steve, Lilla, Lola, Bella, Matteo, Luca ve Ruby'yi (ailesi) Brooklyn'de ağırlamaktan heyecan duyuyoruz."



MUAZZAM BİR KARİYERE SAHİPTİ



Kariyerinde sekiz kez NBA All-Star'ı olan Nash, Phoenix Suns, Dallas Mavericks ve Los Angeles Lakers formalarını giydiği 18 sezonluk bir kariyere sahip. 2005 ve 2006'da Suns için oynarken arka arkaya MVP ödülleri kazanan Nash, bunu NBA tarihinde başaran 10. oyuncu olmuştu.



Nash, kariyeri boyunca yedi kez All-NBA takımlarına seçilmiş ve üç kez birinci takımda (2005-07), ikişer kez ikinci (2008, 2010) ve üçüncü takımlarda (2002, 2003) yer almıştı. Beş kez asist kralı olan Nash, şu anda NBA tarihinde 10.335 kariyer asistiyle üçüncü sırada yer alıyor. Muhteşem oyun kariyerinin doruk noktası, Nash'in Naismith Memorial Basketbol Hall of Fame'de yer aldığı 2018'de gelmişti.



Kanada'nın Victoria kentinde büyüyen Nash, Kanada basketbol tarihinin en başarılı figürlerinden biri olarak biliniyor. 1993-2004 yılları arasında Kanada Takımı'nın bir üyesi olan Nash, 2012-19 yılları arasında A Milli Takım Genel Müdürü olarak görev yapmıştı. Nash, 1996 NBA Draftı'nda 15. sırada seçilmeden önce, Santa Clara Üniversitesi'nde dört sezon oynamıştı.



