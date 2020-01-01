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Stephen A.: "Lakers'ın 1. sırada olması, hiçbir şey ifade etmiyor"

ESPN analisti Stephen A. Smith, Los Angeles Lakers'in Batı Konferansı'nda zirvede olmayı garanti etmesinin "kesinlikle hiçbir şey ifade etmediğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN analisti Stephen A. Smith, Los Angeles Lakers'in Batı Konferansı'nda zirvede olmayı garanti etmesinin "kesinlikle hiçbir şey ifade etmediğini" söyledi.

Lakers, sezon devamının bu ilk birkaç gününde oldukça iyi görünüyordu. LeBron'un dinlenmiş gözükmesi ve AD'nin sağlıklı olmasıyla, takım uzun bir playoff maratonuna hazır olduğu düşünülüyor.

Batı'da 1. sırayı garanti etmiş olmalarıyla, birçok kişinin Lakers'a inancı yüksek olsa da, Stephen A., First Take programında endişelenmek için hala birçok sebep olduğunu belirtti:

"Hala Lakers için endişeleniyor muyum? Evet. Birincisi, bu birinci sırada olma durumu kesinlikle hiçbir şey ifade etmiyor, çünkü bu durumun önemi ev sahibi avantajını sağlamak ve küresel bir salgından ötürü Orlando'daki bir bubble'da oynanması gerçeğinden ötürü, bir ev sahibi avantajı bulunmuyor.

İkincisi, Avery Bradley, takıma katılmamayı seçti. Sonuç olarak, elinizde, seçkin olan teke tek savunmacınız yok. Rondo sakat ve dışarıda."


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