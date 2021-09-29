Stefan Kuntz, Milli Takım için oyuncu arıyor

A Milli Takım'da teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz aktif görüntüsüyle dikkat çekiyor.

58 yaşındaki çalıştırıcı, her gün adeta başka bir şehirde, başka bir statta boy gösterdi. Aslında ilk olarak Fransa'da Lille'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i seyrederek görevine başlayan Kuntz, daha sonra Süper Lig maçlarına odaklandı.



Başakşehir'den Trabzon'a Türk Telekom Stadı'ndan Kasımpaşa'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na kadar lig maçlarını yakın takibine alan Alman teknik direktör, bu hafta içerisinde de yarın Ülker Stadı'nda Fenerbahçe-Olympiakos karşılaşmasını seyredecek.



Oyuncu takibi



8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile son derece kritik karşılaşmalar oynayacak ay-yıldızlı takımımız için aday kadro belirlemeye çalışan Stefan Kuntz, sosyal medyada da bir hayli aktif görüntü çiziyor. Gittiği statlardan ve izlediği maçlardan fotoğraf yayınlayan tecrübeli antrenör, ayrıca milli futbolcuların hesaplarını da tek tek takip etmeye başladı.



Aday kadroda daha önce yer alan ve şimdi de yer alması beklenen isimler Instagram'da Stefan Kuntz'un takibine tek tek alınıyor.



