Stefan Kuntz: 'Bu ülkenin size güveni tam!'

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan ve Hırvatistan maçları öncesi Riva'da oyunculara bir konuşma yaptı.



Kuntz'un "Benim size olan güvenim tam, bu ülkenin size güveni tam, siz de kendinize güvenin ve hayallerimize birlikte ulaşalım. Sizin kadar ben de Almanya'da olmak istiyorum" dediği belirtildi.



Usta hocanın antrenman sonrası bazı oyuncularla bire bir görüşmeler yaparak moral konuşması yaptığı da öğrenildi.



Ay-yıldızlı ekibimiz, perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayacak.



