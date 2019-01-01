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Stan Van Gundy, analistlik işine geri dönüyor

Tecrübeli NBA koçu Stan Van Gundy'nin, New Orleans Pelicans ile geçirdiği başarısız koçluk yılının ardından TNT kanalına analistlik işi için geri döneceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Tecrübeli NBA koçu Stan Van Gundy'nin, New Orleans Pelicans ile geçirdiği başarısız koçluk yılının ardından TNT kanalına analistlik işi için geri döneceği bildirildi.

New York Post'tan Andrew Marchand'a göre, 61 yaşındaki koç NBA TV için stüdyo analisti olarak da görev alacak.

Van Gundy daha önce 2019-20 sezonunda TNT için maç içi analisti olarak çalışmıştı.

Daha önce Miami Heat, Orlando Magic ve Detroit Pistons'ı playofflara götürmüş olan Van Gundy, 2020-21 sezonunda Pelicans'la bağlantı kurmakta zorlanmış ve ekiple 31-41'lik bir derece yakalamıştı.

New Orleans, Haziran ayında Van Gundy'yi görevden almıştı.


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