San Antonio Spurs ekibi, kontratlarındaki takım opsiyonlarını kullandığı Victor Wembanyama, Jeremy Sochan, Malaki Branham ve Blake Wesley ile yola devam etme kararı aldı.



Spurs, Wembanyama'nın kontratının üçüncü yılındaki takım opsiyonunu kullanırken, Sochan, Branham ve Wesley'nin kontratlarındaki dördüncü yıl opsiyonunu kullanmaya karar verdi.



Takımların gelecek sezon için çaylak ölçekli opsiyonları kullanmak için 31 Ekim'e kadar zamanı olacak.



Wembanyama, oldukça başarılı bir çaylak sezonunun ardından ikinci sezonuna yüksek beklentilerle giriyor ve lig genelinde en büyük yıldızlardan biri olması bekleniyor.



Sochan, geçtiğimiz sezonun başlarında oyun kurucu pozisyonunda denenmesinin ardından forvet pozisyonuna geri döndü ve doğal pozisyonunda oynayarak daha iyi hissettiğini de belirtti.



Branham ve Wesley ise ilk iki sezonlarında büyük roller oynamamış olsalar da, bu sene Devin Vassell'in ameliyatı sonrası iyileşme sürecinde sezon başlangıcını kaçırması beklenirken, kendisinin yerini dolduracak iki oyuncu olmaları bekleniyor.



