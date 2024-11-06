San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich'in sağlık sorununun takım içinde "ciddi bir endişe konusu olduğu" iddia edildi.



ESPN'den Shams Charania, açıklanmayan bir sağlık sorunu nedeniyle Spurs'ten ayrılan Popovich'in son durumu hakkında konuştu.



Charania, Spurs organizasyonunda efsanevi koçun sağlığıyla ilgili oldukça endişe duyulduğunu öne sürdü:



"Gregg Popovich'in geçtiğimiz hafta sonu ciddi bir sağlık sorunu yaşadığını söylediler. Cumartesi gecesi oynanan maç öncesinde tıbbi yardıma ihtiyacı olmuş. Kendisini ne kadar süre daha kenarda göremeyeceğimiz ise halen belirsiz.



Takımda bu durumla ilgili büyük bir endişe söz konusu. Bu süreçte yardımcı koç Mitch Johnson geçici başantrenör olarak göreve başladı. Kendisi bu ligde yükselen bir başantrenör. Spurs'ün böyle durumları ne kadar ciddiye aldığı bilinir. Onun ne kadar önemli ve değerli olduğunu biliyorlar ve bir süre daha dümende olacak."



An itibariyle NBA'de en uzun süre başantrenörlük görevini üstlenen ve 1996'dan beri Spurs'ün başında olan Popovich, ilki 1999'da, sonuncusu ise 2014'te olmak üzere takımla beş NBA şampiyonluğu kazanmıştı.



